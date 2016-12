Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Ryan Miller je povzročal sive lase hokejistom Los Angelesa. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kralji sklonjenih glav tudi iz Vancouvra

Serijo devetih gostovan bodo zaključili v Edmontonu

29. december 2016 ob 08:43

Vancouver - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa so po božičnem premoru gostujočo turnejo nadaljevali v Vancouvru, kjer so doživeli četrti poraz na zadnjih petih tekmah. Canucksi so bili boljši z 2:1.

Junak tekme je bil vratar Ryan Miller, ki je zaustavil 36 strelov na svoja vrata. Klonil je le tri minute pred koncem, ko je tolažilni zadetek za goste dosegel Tanner Paerson. Nazadnje je Miller ohranil nedotaknjeno mrežo pred več kot enim letom prav proti Kraljem.

Razmerje v strelih na gol je bilo 37:20 v korist Los Angelesa.

Vancouver je v vodstvo že v tretji minuti popeljal Loui Eriksson, prednost pa je v 23. sekundi druge tretjine povišal Henrik Sedin. Canucksi so izkoristili eno od treh priložnosti ob igralcu več na ledu. Kralji pred tem ob igralcu manj na ledu niso dobili gola devet tekem zapored.

Los Angeles bo serijo devetih gosotvanj zaključil v noči na petek v Edmontonu. Po treh tednih se bodo Kralji pred svoje navijače vrnili na silvestrovo, ko bo v Staples Centru gostoval San Jose.

VANCOUVER - LOS ANGELES 2:1

Eriksson 3., Sedin 21.; Paerson 57.



FLORIDA - TORONTO ** 2:3

PITTSBURGH - CAROLINA 3:2

TAMPA BAY - MONTREAL * 4:3

ST. LOUIS - PHILADELPHIA 6:3



* - podaljšek ** - kazenski streli

Tekme 29. decembra:

BUFFALO - BOSTON

WASHINGTON - NEW JERSEY

TAMPA BAY - TORONTO

FLORIDA - MONTREAL

OTTAWA - DETROIT

NASHVILLE - CHICAGO

MINNESOTA - NY ISLANDERS

WINNIPEG - COLUMBUS

DALLAS - COLORADO

CALGARY - ANAHEIM

EDMONTON - LOS ANGELES

ARIZONA - NY RANGERS

VZHODNA KONFERENCA ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS 35 21 9 5 47 OTTAWA SENATORS 35 20 12 3 43 BOSTON BRUINS 37 18 15 4 40 TAMPA BAY LIGHTNING 36 18 15 3 39 TORONTO MAPLE LEAFS 34 15 12 7 37 FLORIDA PANTHERS 36 15 14 7 37 BUFFALO SABRES 34 13 13 8 34 DETROIT RED WINGS 35 15 16 4 34 METROPOLITANSKA DIVIZIJA PITTSBURGH PENGUINS 37 24 8 5 53 COLUMBUS BLUE JACKETS 33 24 5 4 52 NEW YORK RANGERS 37 24 12 1 49 WASHINGTON CAPITALS 33 20 9 4 44 PHILADELPHIA FLYERS 37 20 13 4 44 CAROLINA HURICANES 34 15 12 7 37 NEW YORK ISLANDERS 34 14 14 6 34 NEW JERSEY DEVILS 35 13 15 7 33 ZAHODNA KONFERENCA CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To CHICAGO BLACKHAWKS 37 22 10 5 49 MINNESOTA WILD 34 22 8 4 48 ST. LOUIS BLUES 36 19 12 5 43 DALLAS STARS 36 15 14 7 37 WINNIPEG JETS 37 17 17 3 37 NASHVILLE PREDATORS 34 15 13 6 36 COLORADO AVALANCHE 34 12 21 1 25 PACIFIŠKA DIVIZIJA SAN JOSE SHARKS 35 22 12 1 45 EDMONTON OILERS 36 18 12 6 42 ANAHEIM DUCKS 36 17 12 7 41 CALGARY FLAMES 37 19 16 2 40 LOS ANGELES KINGS 35 17 14 4 38 VANCOUVER CANUCKS 36 15 18 3 33 ARIZONA COYOTES 35 11 19 5 27

R. K.