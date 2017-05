Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Trenutek, ko je bil Craig Anderson še tretjič premagan. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kunitz z golom v drugem podaljšku popeljal Pingvine v finale

Finale se začenja v ponedeljek

26. maj 2017 ob 08:19

New York - MMC RTV SLO

Hokejisti Pittsburgha so v dramatični sedmi tekmi v drugem podaljšku premagali Ottawo s 3:2 in bodo proti Nashvillu branili naslov prvaka Lige NHL.

Junak tekme je bil veteran Chris Kunitz, ki je sodeloval pri prav vseh zadetkih Pingvinov. Odločilni trenutek je prišel v 85. minuti, ko mu je plošček podal Sidney Crosby, 37-letnik je udaril od daleč in plošček je končal tik pod prečko.

"Videl sem ga, da si želi udariti, zato sem mu pripravil strel. Vedel sem, da je sposoben zadeti. To je bil izjemno pomemben gol, to je zanj in za nas velika nagrada," je bil zadovoljen Crosby.

Finalna serija Pittsburgh - Nashville se začenja v ponedeljek, gostitelji prvih dveh tekem so Pingvini.

VZHOD, sedma tekma:

PITTSBURGH - Ottawa (4:3)

* 3:2 (0:0, 1:1, 1:1)

Kunitz 30., 86., Schultz 52.; Stone 31., Dzingel 55.

Obrambe: Murray 27; Anderson 39.

S. J.