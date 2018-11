Vsi goli v Carolini so padli v uvodnih sedmih minutah. Foto: Reuters Dodaj v

Levji delež opravili v uvodnih 30 sekundah

Colorado po podaljšku slavil v Anaheimu

19. november 2018 ob 09:40

New York - MMC RTV SLO, STA

Gledalci, ki so v Raleighu zamudili začetek tekme Lige NHL med Carolino in New Jerseyjem, so zamudili bistveno, kajti Justin Williams in Micheal Ferland sta dosegla zadetka v 22. in 30. sekundi tekme.

Carolina je slavila z 2:1, končni izid pa je že v sedmi minuti postavil Pavel Zacha.

Zadetka v prve pol minute tekme sta nov klubski rekord Caroline, v zgodovini Lige NHL pa sta se dva tako hitro dosežena gola uvrstila na peto mesto med podobnimi časovnimi dosežki.

Drugačno časovno taktiko so ubrali pri Coloradu. Če so pri domači ekipi iz Anaheima v podaljšku že razmišljali, kako bodo izvajali kazenske strele, je imel Mikko Rantanen drugačne načrte. Le 1,3 sekunde pred koncem podaljška, ko je imela njegova ekipa številčno prednost, je zadel za končno zmago s 4:3. Rantanen je za dobro mero pred tem dodal še dve podaji in je zdaj z osmimi goli in skupno 32 točkami prvi na strelski lestvici lige.

Pri Chicagu so imeli na poti do zmage v vratih zelo razpoloženega vratarja. Corey Crawford je tekmecem iz vrst Minnesote ubranil 39 strelov, ob golih Jonathana Toewsa in Brandona Saada v prvi tretjini ter Dominika Kahuna na prazen gol v zadnji minuti pa je bilo to dovolj za zmago s 3:1.

NY ISLANDERS – DALLAS 2:6

CAROLINA – NEW JERSEY 2:1

CHICAGO – MINNESOTA 3:1

EDMONTON – VEGAS 3:6

ANAHEIM – COLORADO * 3:4

* – v podaljšku



Tekme 19. novembra:

TORONTO – COLUMBUS

NY RANGERS – DALLAS

PITTSBURGH – BUFFALO

MONTREAL – WASHINGTON

OTTAWA – FLORIDA

ST. LOUIS – LOS ANGELES

NASHVILLE – TAMPA BAY

CALGARY – VEGAS

VANCOUVER – WINNIPEG

VZHODNA KONFERENCA TAMPA BAY LIGHTNING 20 14 5 1 29 TORONTO MAPLE LEAFS 20 14 6 0 28 COLUMBUS BLUE JACKETS 20 12 6 2 26 BUFFALO SABRES 20 12 6 2 26 BOSTON BRUINS 20 11 6 3 25 MONTREAL CANADIENS 20 11 6 3 25 NEW YORK ISLANDERS 19 10 7 2 22 NEW YORK RANGERS 20 10 8 2 22 ------------------------------------- WASHINGTON CAPITALS 19 9 7 3 21 OTTAWA SENATORS 20 9 8 3 21 CAROLINA HURRICANES 20 9 8 3 21 PHILADELPHIA FLYERS 20 9 9 2 20 DETROIT RED WINGS 20 9 9 2 20 NEW JERSEY DEVILS 19 8 9 2 18 FLORIDA PANTHERS 17 7 7 3 17 PITTSBURGH PENGUINS 18 7 8 3 17 ZAHODNA KONFERENCA NASHVILLE PREDATORS 20 14 5 1 29 MINNESOTA WILD 21 12 7 2 26 SAN JOSE SHARKS 21 11 7 3 25 WINNIPEG JETS 18 11 5 2 24 DALLAS STARS 20 11 7 2 24 COLORADO AVALANCHE 20 10 6 4 24 CALGARY FLAMES 20 11 8 1 23 VANCOUVER CANUCKS 22 10 10 2 22 ------------------------------------- CHICAGO BLACKHAWKS 21 8 8 5 21 ANAHEIM DUCKS 22 8 9 5 21 ARIZONA COYOTES 19 9 9 1 19 EDMONTON OILERS 20 9 10 1 19 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 21 9 11 1 19 ST. LOUIS BLUES 18 7 8 3 17 LOS ANGELES KINGS 19 6 12 1 13

R. K.