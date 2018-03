Anže Kopitar tik pred sireno postavil piko na i

Carter dosegel hat-trick

30. marec 2018 ob 07:49

New York - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa so prvič po dobrih petih tednih dobili dve zaporedni tekmi, kar jim še kako prav pride na lovu na končnico.

Tokrat so pred svojimi gledalci ugnali že odpisano Arizono s 4:2. Gostje so dvakrat povedli, a so se Kralji obakrat vrnili. Junak zmage je bil Jeff Carter, ki je v vsaki tretjini dosegel po en gol in se veselil svojega šestega hat-tricka v karieri. Odločilni gol je zabil v 56. minuti, ko je zadel za 3:2.

Nov osebni rekord Kopitarja

Vse dvome je razblinil Anže Kopitar, ki je 1,7 sekunde pred koncem plošček poslal v prazno mrežo. Zanj je bil to 35. gol v sezoni, s čimer je dosegel osebni rekord tudi v tej kategoriji. Že prej se je veselil osebnega rekorda v številu podaj in točk v eni sezoni. Z 89 točkami (35 golov in 54 podaj) zaseda šesto mesto.

Tesna tekma LA - Anaheim

Kaj pravi pogled na lestvice? Iz vsake divizije se v končnico neposredno uvrstijo prve tri ekipe, trojico v pacifiški diviziji sestavljajo Vegas (103), San Jose (98) in Los Angeles (93), v igri za končnico pa je še Anaheim (91). Rački imajo tekmo v dobrem, še kako ključna pa bo najbrž že naslednja tekma, saj se bosta ti ekipi med seboj pomerili že v noči na soboto, gostitelj bo Anaheim.

V igri še dve povabili

Tisti, ki bo potegnil v tem dvoboju kratko, lahko računa na preboj v končnico prek dveh povabil. Trenutni vrstni red teh pa je: St. Louis, Anaheim (oba po 91), Colorado (90), Dallas pa ima že kar občuten zaostanek (86).

Liga NHL, tekme 29. marca:

LOS ANGELES - ARIZONA 4:2

Carter 20., 32., 56., Kopitar 60.; Connauton 13., Domi 26.



BOSTON - TAMPA BAY 4:2

BUFFALO - DETROIT 3:6

NEW JERSEY - PITTSBURGH * 3:4

OTTAWA - FLORIDA * 3:2

NASHVILLE - SAN JOSE 5:3

MINNESOTA - DALLAS 5:2

CHICAGO - WINNIPEG 6:2

CALGARY - COLUMBUS 1:5

VANCOUVER - EDMONTON 2:1

* - v podaljšku

Tekme 30. marca:

NY ISLANDERS - TORONTO

NY RANGERS - TAMPA BAY

WASHINGTON - CAROLINA

COLORADO - CHICAGO

ANAHEIM - LOS ANGELES

VEGAS - ST. LOUIS

Vzhod: T Z P PK To BOSTON BRUINS 76 48 17 11 107 TAMPA BAY LIGHTNING 77 51 22 4 106 WASHINGTON CAPITALS 77 46 24 7 99 TORONTO MAPLE LEAFS 77 46 24 7 99 PITTSBURGH PENGUINS 78 44 28 6 94 COLUMBUS BLUE JACKETS 78 44 29 5 93 PHILADELPHIA FLYERS 78 39 25 14 92 NEW JERSEY DEVILS 77 40 28 9 89 -------------------------------------- FLORIDA PANTHERS 76 39 29 8 86 CAROLINA HURRICANES 77 34 32 11 79 NEW YORK RANGERS 77 33 35 9 75 NEW YORK ISLANDERS 77 32 35 10 74 DETROIT RED WINGS 78 29 38 11 69 MONTREAL CANADIENS 77 28 37 12 68 OTTAWA SENATORS 77 27 39 11 65 BUFFALO SABRES 77 24 41 12 60 Zahod: T Z P PK To NASHVILLE PREDATORS 77 50 16 11 111 WINNIPEG JETS 77 47 20 10 104 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 77 48 22 7 103 SAN JOSE SHARKS 78 44 24 10 98 MINNESOTA WILD 77 43 24 10 96 LOS ANGELES KINGS 78 43 28 7 93 ST. LOUIS BLUES 76 43 28 5 91 ANAHEIM DUCKS 77 39 25 13 91 -------------------------------------- COLORADO AVALANCHE 77 41 28 8 90 DALLAS STARS 78 39 31 8 86 CALGARY FLAMES 78 35 33 10 80 CHICAGO BLACKHAWKS 78 32 36 10 74 EDMONTON OILERS 78 34 38 6 74 VANCOUVER CANUCKS 78 29 40 9 67 ARIZONA COYOTES 78 27 40 11 65

