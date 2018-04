Hitro slovo za kronično neučinkovite Kralje

Washington zmagal v drugem podaljšku

18. april 2018 ob 06:57,

zadnji poseg: 18. april 2018 ob 07:09

Los Angeles - MMC RTV SLO

Končnica Lige NHL se je za Los Angeles končala zelo hitro, saj so proti Vegasu izgubili še četrtič zapored, spet le z enim golom razlike.

Tokrat je bilo v Staples Centru 1:0, edini zadetek je v 25. minuti dosegel nekdanji član Los Angelesa Brayden McNabb.

Kralji so sicer solidno igrali v obrambi, saj so na štirih tekmah prejeli sedem zadetkov, a kronično neučinkoviti so bili v napadu, saj so v povprečju dosegli le 0,75 gola na tekmo. Dvakrat - na uvodu in koncu serije so ostali celo brez gola.

Kapetan Anže Kopitar je v dobrih 24 minutah sprožil dva strela v okvir vrat, a ostal brez uspeha. Izjemen je bil v bulijih (17:7), a tudi zanj je sezone konec.

Washington prvič zmagal

Nekoliko lažje diha Washington, ki je v svoji dvorani izgubil obe tekmi proti Columbusu. Priključek v seriji je naredil po zmagi v Columbusu, kjer je slavil v drugem podaljšku s 3:2. Odločilni zadetek je v 89. minuti dosegel Lars Eller. Capitalsi so imeli nekaj sreče, saj se je plošček odbil od Ellerja in domačega branilca Zacha Werenskega in končal v mreži.

Trotz: To smo si zaslužili

"Res je, imeli smo nekaj sreče, a igrali smo dobro in smo si to zmago brez dvoma zaslužili," je bil odločen trener Washingtona Barry Trotz.

Končnica, 1. krog, zahod:

Los Angeles - VEGAS - 0:4

0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

McNabb 25.

Obrambe: Quick 20; Fleury 31.

MINNESOTA - WINNIPEG - 1:3

0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Scheifele 20., 60.

Obrambe: Dubnyk 26; Hellebuyck 30.



Sreda:

COLORADO - NASHVILLE - 1:2

SAN JOSE - ANAHEIM - 3:0

Vzhod:

COLUMBUS - WASHINGTON - 2:1

2:3 (0:0, 1:2, 1:0) - v 2. podaljšku

Dubois 32., Panarin 45.; Wilson 26., Carlson 35., Eller 89.

Obrambe: Bobrovsky 42; Holtby 33.

Sreda:

PHILADELPHIA - PITTSBURGH - 1:2

NEW JERSEY - TAMPA BAY - 1:2



Četrtek:

TORONTO - BOSTON - 1:2



V odebeljenem tisku je stanje v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

