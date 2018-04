Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 8 glasov Ocenite to novico! Anže Kopitar je blestel v rednem delu letošnje sezone, dosegel je 35 golov in 57 podaj. Foto: Reuters Connor Hellebuyck je ubranil 47 strelov in bil junak zmage Winnipega. Foto: Reuters Dodaj v

Kopitar v ožjem izboru nominirancev za MVP-ja sezone

Hellebuyck ustavil 47 strelov za zmago Winnipega

28. april 2018 ob 08:10

Ljubljana - MMC RTV SLO

Anže Kopitar je med finalnimi tremi nominiranci za lovoriko hart, ki jo v Ligi NHL podelijo najkoristnejšemu igralcu v rednem delu sezone.

Kopitar se za spominski pokal hart, ki ga podeljujejo od leta 1960 v spomin na trenerja Montreala Cecila Harta, poteguje skupaj z levim krilom New Jerseyja Taylorjem Hallom in centrom Colorada Nathanom MacKinnonom. V obrazložitvi nominacije piše, da je Anže Kopitar v rednem delu letošnje sezone skoraj potrojil število golov in podvojil število točk iz sezone 2016/17, in sicer z 12 golov in 40 podaj na 35 golov in 57 podaj v 82 odigranih tekmah. S tem je svojo ekipo pripeljal do sedmega nastopa v končnici v zadnjih devetih sezonah.

Hrušičan je redni del sezono končal s skupnim izkupičkom 92 točk. Kopitar je postal prvi igralec kraljev, ki je presegel mejnik 90 točk, odkar je to v sezoni 1993/94 uspelo Waynu Gretzkemu s 130 točkami. Prav Gretzky je tudi zadnji, ki je dobil lovoriko hart, in sicer za sezono 1988/89. Kopitar, ki je z Los Angelesom sicer izpadel že v 1. krogu končnice, je letos tudi v igri za pokal selke in se tako poteguje za svojo že četrto posebno nagrado lige, potem ko je za sezono 2015/16 dobil pokal selke, ki gre napadalcu, ki se je najbolj odlikoval z igro v obrambi, in pokal lady Byng za najbolj športno igro.

Nagrade bodo slovesno podelili 20. junija v Las Vegasu.

Hellebuyck ustavil kar 47 strelov

V končnici se medtem najboljša moštva že merijo v konferenčnih polfinalih. V petek je Winnipeg v gosteh premagal Nashville z 1:4, čeprav je bilo razmerje v strelih 48:19 v korist gostiteljev. Junak je bil Connor Hellebuyck, ki je ubranil kar 47 strelov, od tega 20 v prvi tretjini. Brandon Tanev, Paul Stastny in Mark Scheifele so poskrbeli, da je imel Nashville po dveh tretjinah (0:3) že nedosegljivo prednost. Pekka Rinne je moral pred zadnjo tretjino mesto v vratih prepustiti Juuseju Sarosu.

Nashville, po rednem delu najboljša ekipa Zahoda in dobitnik predsedniškega pokala za najboljši izkupiček v rednem delu, bo že v nedeljo dobil priložnost za popravni izpit, prav tako na domačem ledu.

Liga NHL, končnica, Vzhodna konferenca, polfinale:

Sobota:

TAMPA BAY - BOSTON (v zmagah 0:0)

Nedelja:

WASHINGTON - PITTSBURGH (0:1)

Zahodna konferenca, polfinale:

NASHVILLE - WINNIPEG (0:1)

1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Fiala 42.; Tanev 15., Stastny 30., Scheifele 38., 60. Obrambe: Rinne 13, Saros 2; Hellebuyck 47.



Sobota:

VEGAS - SAN JOSE (1:0)

T. O.