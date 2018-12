Anže Kopitar - igralec s številko 11 - je dosegel 11. podajo sezono. Foto: AP Nate Schmidt je dosegel svoja prva gola v sezoni. Foto: Reuters Dodaj v

Kralji niso izkoristili priložnosti, da zapustijo dno

Kopitar podal za edini gol

5. december 2018 ob 07:41

New York - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa so zapravili možnost, da splezajo z dna Lige NHL, saj so pred svojimi gledalci izgubili proti Arizoni z 1:2.

Kojoti so oba gola dosegli v igri 5:4. Ob koncu prve tretjine je z igralcem manj zadel Lawson Crouse, na začetku druge pa z igralcem več Nick Schmaltz. Kralji so ob koncu tekme pritisnili, Anže Kopitar je v 55. minuti zadrsal za gostujoča vrata in plošček mojstrsko podal pred vrata, kjer je bil natančen Alec Martinez. A napad za izenačujoči zadetek jim ni več uspel.

Eden izmed junakov Arizone je bil vratar Adin Hill, ki je zaustavil 25 strelov. 22-letnik je pred kratkim postal prvi vratar Kojotev, na zadnjih štirih tekmah je Arizona vselej slavila, v tem obdobju pa je Hill prejel le dva zadetka.

Schmidt odločil ob koncu tekme

Vegas je v ponovitvi lanskega finala premagal Washington s 5:3. Nate Schmidt je v zadnjih dveh minutah pri izidu 3:3 dosegel dva gola in odločil zmagovalca. Gostitelji so v zadnji tretjini zabili štiri gole.

Liga NHL, tekme 4. decembra:

LOS ANGELES - ARIZONA 1:2

Martinez 55. (podaja Kopitar); Crouse 19., Schmaltz 26.



FLORIDA - BOSTON 5:0

NY ISLANDERS - WINNIPEG 1:3

PITTSBURGH - COLORADO 6:3

COLUMBUS - CALGARY 6:9

BUFFALO - TORONTO * 3:4

MONTREAL - OTTAWA 5:2

DETROIT - TAMPA BAY ** 5:6

VANCOUVER - MINNESOTA 2:3

VEGAS - WASHINGTON 5:3

* - podaljšek; ** - kazenski streli



Tekme 5. decembra:

ST. LOUIS - EDMONTON

ANAHEIM - CHICAGO

SAN JOSE - CAROLINA

S. J.