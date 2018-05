Malkin se je za odločilni gol vrgel na trebuh

Na 2:2 izenačila tako Pittsburgh kot Nashville

4. maj 2018 ob 08:05

New York - MMC RTV SLO

Hokejisti Pittsburgha so premagali Washington s 3:1 in izid v seriji konferenčnega polfinala izenačili na 2:2.

Odločilni trenutek je prišel ob koncu druge tretjine, ko so imeli Pingvini pri izidu 1:1 prednost igralca več. Dolgo so pletli matno mrežo, na koncu je z desne strani streljal Jevgenij Malkin, plošček je poslal v vratnico, odbil se je tik pred gol, Malkin se je vrgel na trebuh in ga poslal proti golu, a je Braden Holtby plošček nekako le ukrotil. Šele počasni posnetek je pokazal, da je vendarle prečkal golovo črto in Pingvini so povedli z 2:1.



Guentzel zabil že deset golov

Preostala gola za zmagovalce je dosegel Jake Guentzel. 23-letni center je dosegel že deveti in deseti gol v letošnji končnici, s čimer je najuspešnejši hokejist. Guentzel je tudi na vrhu lestvice hokejistov z največ točkami v letošnji končnici (21).

Kot da bi igrali sedmo tekmo

"Počutil sem se, kot da bi igrali sedmo tekmo," je bil zadovoljen Malkin, ki se je zavedal, da bi Pittsburgh po morebitnem zaostanku v seriji 1:3 le stežka upal nadaljevanje na še tretji zaporedni Stanleyjev pokal. Guentzel pa je o svoji formi odlični povedal: "To je nor občutek, ploščki kar letijo v mrežo."

Rinne ustavil 32 strelov

Izid v seriji je na 2:2 izenačil tudi Nashville, ki je v gosteh presenetil Winnipeg z 2:1. Jetsi so v svoji dvorani klonili prvič po seriji 13 zmag. Za zmagovalce sta zadela P. K. Subban in Ryan Hartman, svoje pa je dodal Pekka Rinne, ki je ukrotil 32 strelov.

Liga NHL, končnica, polfinale, vzhod:

PITTSBURGH - WASHINGTON 2:2

3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Guentzel 30., 60., Malkin 38.; Oshie 33.

Obrambe: Murray 20; Holtby 21.



Petek:

BOSTON - TAMPA BAY 1:2

Zahod:

WINNIPEG - NASHVILLE 2:2

1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Laine 60.; Hartman 18., Subban 35.

Obrambe: Hellebuyck 27; Rinne 32.



Petek:

VEGAS - SAN JOSE 2:2

V krepkem tisku je stanje v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

