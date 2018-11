Connor McDavid se veseli stotega gola. Foto: Reuters Dodaj v

McDavid zabil 100. gol v Ligi NHL

Dodal še dve podaji

21. november 2018 ob 08:22

New York - MMC RTV SLO

Ken Hitchcock je zmagovito začel kariero na klopi Edmontona, saj so njegovi varovanci v gosteh v podaljšku premagali San Jose s 4:3.

Edmonton se je le nekaj ur prej poslovil s Toddom McLellanom, ki je na zadnjih sedmih tekmah z Naftarji slavil le enkrat.

Eden od junakov je bil Connor McDavid, ki je v 9. minuti izenačil na 1:1 in se veselil svojega stotega gola v Ligi NHL. McDavid je do konca tekme prispeval še dve podaji, tudi odločilno v podaljšku. Vsega 51 sekund dodatka je njegovo natančno podajo vnovčil Leon Draisaitl. Oba sta letos v Ligi NHL dosegla po 13 zadetkov.

Liga NHL, tekma 20. novembra:

SAN JOSE - EDMONTON 3:4 (podaljšek)



Tekme 21. novembra:

NEW JERSEY - MONTREAL

NY RANGERS - NY ISLANDERS

PITTSBURGH - DALLAS

WASHINGTON - CHICAGO

CAROLINA - TORONTO

BUFFALO - PHILADELPHIA

DETROIT - BOSTON

TAMPA BAY - FLORIDA

NASHVILLE - ST. LOUIS

MINNESOTA - OTTAWA

ARIZONA - VEGAS

CALGARY - WINNIPEG

ANAHEIM - VANCOUVER

LOS ANGELES - COLORADO

Vzhod: TORONTO MAPLE LEAFS 21 15 6 0 30 TAMPA BAY LIGHTNING 21 14 6 1 29 BUFFALO SABRES 21 13 6 2 28 COLUMBUS BLUE JACKETS 21 12 7 2 26 MONTREAL CANADIENS 21 11 6 4 26 BOSTON BRUINS 20 11 6 3 25 NEW YORK RANGERS 21 11 8 2 24 WASHINGTON CAPITALS 20 10 7 3 23 ------------------------------------- NEW YORK ISLANDERS 19 10 7 2 22 CAROLINA HURRICANES 20 9 8 3 21 OTTAWA SENATORS 21 9 9 3 21 PHILADELPHIA FLYERS 20 9 9 2 20 DETROIT RED WINGS 20 9 9 2 20 FLORIDA PANTHERS 18 8 7 3 19 NEW JERSEY DEVILS 19 8 9 2 18 PITTSBURGH PENGUINS 19 7 8 4 18 Zahod: NASHVILLE PREDATORS 21 15 5 1 31 WINNIPEG JETS 19 12 5 2 26 MINNESOTA WILD 21 12 7 2 26 SAN JOSE SHARKS 22 11 7 4 26 CALGARY FLAMES 21 12 8 1 25 COLORADO AVALANCHE 20 10 6 4 24 DALLAS STARS 21 11 8 2 24 VANCOUVER CANUCKS 23 10 11 2 22 ------------------------------------- EDMONTON OILERS 21 10 10 1 21 CHICAGO BLACKHAWKS 21 8 8 5 21 ANAHEIM DUCKS 22 8 9 5 21 ARIZONA COYOTES 19 9 9 1 19 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 22 9 12 1 19 ST. LOUIS BLUES 19 7 9 3 17 LOS ANGELES KINGS 20 7 12 1 15

S. J.