Jeremy Colliton je 33. leti postal najmlajši trener v zgodovini Chicaga, rekorder v zgodovini NHL-a pa ostaja Paul Maurice, zdajšnji trener Winnipega, ki je že pri 28. letih postal glavni trener takrat še Hartford Whalersov. Foto: Reuters Najučinkovitejši hokejist NHL-a Mikko Rantanen je del smrtonosnega 1. napada Colorada skupaj s centrom Nathanom MacKinnonom in kapetanom Gabrielom Landeskogom. Foto: AP Tanner Pearson je zablestel kot novinec in je v sezoni 2014 skupaj s Tylerjem Toffolijem prinesel prepotrebno svežo kri in je bil med vidnimi podpornimi igralci, ki so pripomogli k osvojitvi drugega Stanleyjevega pokala za Los Angeles Kings. Foto: Reuters Dodaj v

Menjava Kralj za Pingvina oz. Pearson za Hagelina

Chicago končno zmagal, Winnipeg ugnal prvake, "petarda" Vegasa

15. november 2018 ob 08:43

Chicago,Las Vegas - MMC RTV SLO

Štiri sredine tekme in štiri suverene zmage gostiteljev. Predtem sta za novico dneva z menjavo poskrbela Los Angeles in Pittsburgh, ki sta si izmenjala letos neučinkovita napadalca: Carl Hagelin je zdaj Kralj, Tanner Pearson pa Pingvin.

30-letni Carl Hagelin je letos na 16 tekmah za Pittsburgh prispeval gol in dve podaji. 26-letni Tanner Pearson je bil še manj opazen z vsega 1 podajo na 17 tekmah. Obe moštvi sta potrebovali nekaj spremembe, s stališča Kraljev pa je vodstvo pridobilo večjo fleksibilnost pri pogodbah in proračunu za plače. Los Angeles velja za enega glavnih kandidatov za menjalnega partnerja, če bi se Toronto naveličal pogajanj z uporniškim Willyjem Nylanderjem, s katerim še vedno niso sklenili nove pogodbe, čas pa se počasi izteka.

V četrtem poskusu 33-letni trener do prve zmage

Novi trener Chicaga komaj 33-letni Jeremy Colliton je v četrtem poskusu dočakal zmago, predvsem pa so Blackhawksi prekinili črni niz osmih porazov. Vratar Corey Crawford je ubranil vseh 28 strelov St. Louisa, z edinim golom na tekmi pa je odločil branilec Brent Seabrook. "Ni bilo ravno veselo, ko so se porazi samo nabirali. Zelo sem srečen s to skupino fantov in kako so se trdo borili," je bil po prvi zmagi v NHL-u odleglo najmlajšemu trenerju, ki je na klopi nasledil kovača šampionskega Chicaga Joela Quennevilla. Chicago na naslednji tekmi v petek gosti ravno Los Angeles razočaranega Anžeta Kopitarja.

Prvi strelec lige začel preobrat Colorada

Osrednji sredin dvoboj Winnipeg - Washington je odločil zadetek Bena Chiarota sredi 3/3, ki je utrl pot do tretje zaporedne zmage Jetsov. Kapetan Winnipega Blake Wheeler je prispeval vsaj točko že na 11. zaporedni tekmi, z 21 podajami pa je drugi asistent lige. Boston je pri Coloradu vodil že s 3:1, a sledil je veliki preobrat in pravi plaz golov - pet zapored za končno slavje domačih s 6:3. Zasuk je z golom začel najučinkovitejši hokejist NHL-a Mikko Rantanen, ki je z 29 točkami še utrdil vodstvo na lestvici strelcev. Anaheim je bil nemočen pri Vegasu, za katerega je Marc-Andre Fleury zaklenil vrata z 29 obrambami, na drugi strani pa so Zlati vitezi natresli pet golov za najvišjo zmago sezone.

Tekme 14. novembra:

CHICAGO - ST. LOUIS 1:0



WINNIPEG - WASHINGTON 3:1



COLORADO - BOSTON 6:3



VEGAS - ANAHEIM 5:0



Tekme 15. novembra:

NY ISLANDERS - NY RANGERS

PHILADELPHIA - NEW JERSEY

PITTSBURGH - TAMPA BAY

COLUMBUS - FLORIDA

OTTAWA - DETROIT

MINNEOSTA - VANCOUVER

CALGARY - MONTREAL

ARIZONA - NASHVILLE

SAN JOSE - TORONTO

VZHODNA KONFERENCA T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 18 12 5 1 25 TORONTO MAPLE LEAFS 18 12 6 0 24 BOSTON BRUINS 18 10 6 2 22 COLUMBUS BLUE JACKETS 18 10 6 2 22 BUFFALO SABRES 18 10 6 2 22 MONTREAL CANADIENS 18 9 6 3 21 NEW YORK ISLANDERS 17 9 6 2 20 NEW YORK RANGERS 18 9 7 2 20 ------------------------------------- PHILADELPHIA FLYERS 18 9 8 1 19 WASHINGTON CAPITALS 18 8 7 3 19 CAROLINA HURRICANES 18 8 7 3 19 DETROIT RED WINGS 18 8 8 2 18 FLORIDA PANTHERS 15 7 5 3 17 PITTSBURGH PENGUINS 16 7 6 3 17 OTTAWA SENATORS 18 7 8 3 17 NEW JERSEY DEVILS 16 7 8 1 15 ZAHODNA KONFERENCA T Z P PK To NASHVILLE PREDATORS 18 13 4 1 27 MINNESOTA WILD 18 11 5 2 24 WINNIPEG JETS 17 11 5 1 23 SAN JOSE SHARKS 19 10 6 3 23 VANCOUVER CANUCKS 20 10 8 2 22 CALGARY FLAMES 18 10 7 1 21 COLORADO AVALANCHE 18 9 6 3 21 DALLAS STARS 18 9 7 2 20 ------------------------------------- EDMONTON OILERS 18 9 8 1 19 ANAHEIM DUCKS 20 8 9 3 19 CHICAGO BLACKHAWKS 19 7 8 4 18 ARIZONA COYOTES 17 8 8 1 17 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 19 8 10 1 17 ST. LOUIS BLUES 16 6 7 3 15 LOS ANGELES KINGS 17 5 11 1 11

