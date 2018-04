Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Aleksandra Ovečkina prva tekma v Pittsburghu čaka v torek. Foto: Reuters Veliko veselje Nashvilla po zmagi v drugem podaljšku. Foto: Reuters Dodaj v

Nashville do zmage v 86. minuti, na domačem ledu izenačil tudi Washington

Kevin Fiala mož odločitve v Nashvillu

30. april 2018 ob 08:20

Nashville,Washington - MMC RTV SLO

Hokejisti Washingtona in Nashvilla so v konferenčnem polfinalu Lige NHL izid v zmagah izenačili na 1:1. Capitalsi so s 4:1 ugnali Pittsburgh, Predatorsi pa s 5:4 Winnipeg.

Po porazu na prvi tekmi na domačem ledu so hokejisti iz ameriške prestolnice proti aktualnim prvakom našli odgovor. Začeli so silovito in že po dobri minuti so prek kapetana Aleksandra Ovečkina, ki je ploščico v protinapadu silovito pospravil pod prečko, povedli. Po 15 minutah je bilo 2:0, ko sta lepo kombinirala Lars Eller in Jakub Vrana, ki sta si izmenjala dvojno podajo, Vrana pa je nato zatresel mrežo.

Tudi na prvi tekmi so gostitelji povedli z 2:0, a je nato sledil preobrat Pingvinov. Tokrat se scenarij ni ponovil. Domači hokejisti so uspešno začeli tudi drugo tretjino. V protinapadu se je iz oči v oči z Mattom Murrayjem znašel Brett Connolly, ki je povišal na 3:0. 11 minut kasneje se je zatresla domača mreža. Z modre črte je Bradena Holtbyja, ki mu je pogled zakrivala gneča pred vrati, presenetil Kris Letang.

Končni izid je z zadetkom v prazno mrežo postavil Nicklas Bäckström, ki je po tekmi povedal: "Ta zmaga je zelo pomembna. Čeprav smo proti Columbusu v zmagah že zaostajali z 2:0, pa je Pittsburgh drugačna ekipa. Morali smo izenačiti serijo, kar je dobra popotnica za gostovanje."

Kevin Fiala odločil v 86. minuti

Bolj napeto je bilo v Nashvillu, kjer je odločitev padla šele v drugem podaljšku. Craig Smith je po desni strani zadrsal v protinapad in na drugi strani našel samega Kevina Fialo, ki je ploščico spravil mimo Connorja Hellebuycka. "Zelo sem vesel te zmage. To je edino, kar šteje. Velika stvar je, da smo izenačili na 1:1," je dejal Fiala.

Mrežo gostov je dvakrat zatresel Ryan Johansen, na drugi strani pa se je dvakrat med strelce vpisal tudi Mark Scheifele, ki je v končnici zdaj dosegel že osem golov, s čimer je najuspešnejši v ligi. Scheifele je 65 sekund pred koncem rednega dela izsilil podaljšek, po tekmi pa povedal: "Končnica je zabavna. Res je razburljivo. Med samimi tekmami je ogromno vzponov in padcev. Vsaka ekipa ima v seriji veliko težav in zato se tudi igra na štiri zmage. Ta tekma je za nami in že smo osredotočeni na naslednjo."

Vzhodna konferenca, polfinale:

WASHINGTON - PITTSBURGH 1:1

4:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Ovečkin 2., Vrana 15., Connolly 23., Bäckström 60.; Letang 34.

Obrambe: Holtby 32; Murray 28.

Ponedeljek:

TAMPA BAY - BOSTON 0:1

Zahodna konferenca, polfinale:

NASHVILLE - WINNIPEG 1:1

5:4 (1:2, 2:0, 1:2) - po dveh podaljških

Johansen 1., 46., Subban 26., Arvidsson 39., Fiala 86.; Byfuglien 13., Scheifele 14., 59., Tanev 46.

Obrambe: Rinne 46; Hellebuyck 36.



Ponedeljek:

SAN JOSE - VEGAS 1:1



V odebeljenem tisku je stanje v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

