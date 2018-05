Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Aleksander Ovečkin je takole odločil s svojim osmim zadetkom v letošnji končnici. Foto: Reuters Naslednja tekma serije bo v četrtek v Pittsburghu, Foto: Reuters Blake Wheeler je v Winnipegu zapečatil usodo Nashvilla. Foto: Reuters Dodaj v

Ovečkin minuto pred koncem zadel za zmago Washingtona

Preobrat Winnipega po zaostanku s 3:0

2. maj 2018 ob 08:57

Pittsburgh,Winnipeg - MMC RTV SLO

Hokejisti Washingtona so dobili prvo tekmo polfinala Vzhoda v Pittsburghu in v seriji povedli z 2:1. Mož odločitve je bil ob izteku 59. minute Aleksander Ovečkin (3:4).

Ob odločilni akciji sta po zapravljeni ploščici gostiteljev v protinapad zadrsala Nicklas Bäckström in Ovečkin. Pred njima je bil ob vratarju Mattu Murrayju le še Kris Letang. Švedski napadalec je po levi strani ploščico popeljal tik pred vrata in jo mimo Letanga spravil na drugo stran, kjer je pridrsal gostujoči kapetan. Ruski zvezdnik je najprej zadel vratnico, a je bil pripravljen in odbito ploščico pospravil v mrežo.

"Zadel sem vratnico in še sreča, da nisem dvignil rok in sem dokončal akcijo. Imel sem nekaj sreče. To je zares pomemben gol za nas. Zelo smo si želeli te zmage. Ni pomembno, kdo zatrese mrežo. Borili smo se, se žrtvovali, igrali čvrsto in tako moramo tudi na naslednji tekmi," je povedal Ovečkin.

Na začetku druge tretjine je Washington prek Johna Carlsona povedel. V drugi tretjini so nato padli še štirje zadetki. Sidney Crosby je v 37. minuti zadel za 3:2. Matt Niskaknen je po petih minutah igre v zadnji tretjini izid izenačil. Močno je streljal, sicer zadel Murrayja, a se je ploščico odbila za njegov hrbet.

Preobrat Winnipega po zaostanku s 3:0

Boljše so konferenčni polfinale na domačem ledu začeli hokejisti Winnipega. Potem ko so se iz Nashvilla vrnili z eno zmago, so dobili prvo tekmo pred svojimi navijači s 7:4 in zdaj vodijo v zmagah z 2:1. Jetsom je uspel velik preobrat, saj je uvodna tretjina minila povsem v znamenju Predatorsov. Mike Fischer, P. K. Subban in Austin Watson so namreč v prvi tretjini zadeli domačo mrežo za veliko prednost gostov s 3:0.

Toda drugo tretjino je Winnipeg začel silovito. Po dobrih petih minutah nadaljevanja je bilo že 3.3. Paul Stastny, Dustin Byfuglien in Jacob Trouba so se v razmiku dveh minut in 51 sekund vpisali med strelce, piko na i tretjini pa je v 40. minuti postavil Byfuglien z drugim golom na tekmi. Filip Forsberg je v 48. minuti izenačil, zaključek dvoboja pa je bil znova popolnoma v znamenju Jetsov. Blake Wheeler je pet minut pred koncem rednega dela ob igralcu več na ledu z desne strani v mrežo pospravil odbito ploščico po strelu Marka Scheifela.

Wheeler je 51 sekund pred iztekom igralnega časa ploščico prek skoraj celotne ledene ploskve poslal še v prazno mrežo, ki jo je 20 sekund pozneje zadel še Brandon Tanev. "V prvi tretjini smo dobili po zobeh, a naša ekipa se je letos vedno, ko je imela slabo tretjino ali slabo tekmo, dobro odzvala. Naš cilj je bil, da v drugi tretjini zadenemo in si tako priborimo priložnost za preobrat," je po tekmi povedal Wheeler.

Končnica, vzhodna konferenca, polfinale:

PITTSBURGH - WASHINGTON 1:2

3:4 (0:0, 3:2, 0:2)

Guentzel 25, Hornqvist 27, Crosby 37.; Carlson 21., Stephenson 32., Niskanen 46., Ovečkin 59.

Obrambe: Murray 18; Holtby 19.



Sreda:

BOSTON - TAMPA BAY 1:1

Zahodna konferenca, polfinale:

WINNIPEG - NASHVILLE 2:1

7:4 (0:3, 4:0, 3:1)

Stastny 23., Byfuglien 26., 40., Trouba 26., Wheeler 56., 60., Tanev 60.; Fisher 5., Subban 11., Watson 18.

Obrambe: Hellebuyck 26; Rinne 38.



Sreda:

SAN JOSE - VEGAS 1:2



V odebeljenem tisku je stanje v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

