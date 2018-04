Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 4 glasov Ocenite to novico! Sidney Crosby je prvič v karieri odigral vseh 82 tekem rednega dela Lige NHL. Foto: Reuters Dodaj v

Pittsburgh v 1. krogu končnice s prednostjo domačega ledu

Crosby in Guentzel zadela v drugi tretjini

7. april 2018 ob 08:54

Pittsburgh - MMC RTV SLO, STA

V Ligi NHL je Pittsburgh s 4:0 premagal Ottawo. Sidney Crosby in Jake Guentzel sta zadela v ključni drugi tretjini, vratar Casey DeSmith pa je ustavil vseh 34 strelov.

V zadnji tretjini sta zadela še Phil Kessel in Patric Hornqvist. Pittsburgh, ki želi postati prva ekipa po 35 letih s tremi zaporednimi Stanleyjevimi pokali, bo v 1. krogu končnice igral s Columbusom, New Jerseyjem ali Philadelphio, pri čemer bo imel v morebitni sedmi tekmi prednost domačega ledu.

Pittsburgh je tretjo sezono zapored in devetič v zadnjih enajstih letih presegel mejo stotih točk.

Anaheim se je z zmago s 5:3 nad Dallasom povzpel na tretje mesto Pacifiške skupine in ima pred Los Angelesom točko prednosti. Obe ekipi sta si že zagotovili končnico. Za Anaheim so bili strelci Jakob Silfverberg, Rickard Rakell, Derek Grant, Josh Manson in Andrew Cogliano.

Liga NHL, tekme 6. aprila

PITTSBURGH - OTTAWA 4:0

TAMPA BAY - BUFFALO 7:5

CHICAGO - ST. LOUIS 1:4

ANAHEIM - DALLAS 5:3

Tekme 7. aprila:

PHILADELPHIA - NY RANGERS

CAROLINA - TAMPA BAY

FLORIDA - BUFFALO

WASHINGTON - NEW JERSEY

DETROIT - NY ISLANDERS

BOSTON - OTTAWA

TORONTO - MONTREAL

WINNIPEG - CHICAGO

NASHVILLE - COLUMBUS

ARIZONA - ANAHEIM

COLORADO - ST. LOUIS

EDMONTON - VANCOUVER

CALGARY - VEGAS

LOS ANGELES - DALLAS

SAN JOSE - MINNESOTA

Vzhodna konferenca: T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 81 54 23 4 112 BOSTON BRUINS 80 49 19 12 110 WASHINGTON CAPITALS 81 48 26 7 103 TORONTO MAPLE LEAFS 81 48 26 7 103 PITTSBURGH PENGUINS 82 47 29 6 100 COLUMBUS BLUE JACKETS 81 45 29 7 97 NEW JERSEY DEVILS 81 44 28 9 97 PHILADELPHIA FLYERS 81 41 26 14 96 -------------------------------------- FLORIDA PANTHERS 80 42 30 8 92 CAROLINA HURRICANES 81 35 35 11 81 NEW YORK ISLANDERS 81 34 37 10 78 NEW YORK RANGERS 81 34 38 9 77 DETROIT RED WINGS 81 30 39 12 72 MONTREAL CANADIENS 81 29 39 13 71 OTTAWA SENATORS 81 28 42 11 67 BUFFALO SABRES 81 25 44 12 62 Zahodna konferenca: T Z P PK To NASHVILLE PREDATORS 81 52 18 11 115 WINNIPEG JETS 81 51 20 10 112 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 81 51 23 7 109 SAN JOSE SHARKS 81 45 26 10 100 MINNESOTA WILD 81 44 26 11 99 ANAHEIM DUCKS 81 43 25 13 99 LOS ANGELES KINGS 81 45 28 8 98 ST. LOUIS BLUES 81 44 31 6 94 -------------------------------------- COLORADO AVALANCHE 81 42 30 9 93 DALLAS STARS 81 41 32 8 90 CALGARY FLAMES 81 36 35 10 82 CHICAGO BLACKHAWKS 81 33 38 10 76 EDMONTON OILERS 81 35 40 6 76 VANCOUVER CANUCKS 81 31 40 10 72 ARIZONA COYOTES 81 29 40 12 70

