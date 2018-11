Craig Berube je na drugi tekmi na klopi St. Louisa prvič zmagal. Foto: Reuters Jeff Skinner je bil junak Buffala. Foto: Reuters Dodaj v

St. Louis za prvo zmago pod vodstvom Beruba ugnal vodilni Nashville

Osma zaporedna zmaga Buffala

24. november 2018 ob 09:05

St. Louis - MMC RTV SLO

Craig Berube je vknjižil prvo zmago v vlogi trenerja hokejistov St. Louisa, ki so s 6:2 v Enterprise Centru premagali Nashville.

Berube je na klop St. Louisa sedel v ponedeljek, ko se je po porazu z najslabšo ekipo lige Los Angeles Kings vodstvo franšize za sodelovanje zahvalilo Miku Yeu. Še v istem tednu je "padla" najboljša ekipa v NHL-u "Seveda sem zelo vesel zmage. Rekel sem fantom, da morajo biti pripravljeni. Zavedali smo se, da nas čaka težko delo, trda in fizična tekma, a nam je uspelo," je dejal 52-letni Kanadčan, ki je pred tem vodil Philadelphio.

Na klopi St. Louisa je sicer debitiral v sredo, ko je bil na domačem ledu boljši prav Nashville. Zdaj so Blues prekinili niz treh zaporednih porazov. Po gol in podajo so k zmagi prispevali Ryan O'Reilly, Brayden Schenn in Alex Pietrangelo.

Buffalo je slavil osmič zapored. Zmago nad Montrealom (3:2) je slabi dve minuti pred koncem podaljška ob igralcu več na ledu zagotovil Jeff Skinner, ki je slabi dve minuti in pol pred iztekom rednega dela tudi izenačil za petminutni dodatek. Skinner je zdaj pri 17 golih, s čimer je skupaj z Davidom Partnakom iz Bostona najboljši v ligi.

Tekme 23. novembra:

PHILADELPHIA - NY RANGERS 4:0

MINNESOTA - WINNIPEG 4:2

WASHINGTON - DETROIT 3:1

BUFFALO - MONTREAL 3:2 - v podaljšku

NEW JERSEY - NY ISLANDERS 3:4 - v podaljšku

ANAHEIM - EDMONTON 2:1 - v podaljšku

BOSTON - PITTSBURGH 2:1 - v podaljšku

VEGAS - CALGARY 2:0

COLUMBUS - TORONTO 4:2

TAMPA BAY - CHICAGO 4:2

CAROLINA - FLORIDA 4:1

ST. LOUIS - NASHVILLE 6:2

DALLAS - OTTAWA 6:4

ARIZONA - COLORADO 1:5

SAN JOSE - VANCOUVER 4:0

Tekme 24. novembra:

NY RANGERS - WASHINGTON

TORONTO - PHILADELPHIA

MONTREAL - BOSTON

DETROIT - BUFFALO

FLORIDA - CHICAGO

NY ISLANDERS - CAROLINA

PITTSBURGH - COLUMBUS

ST. LOUIS - WINNIPEG

COLORADO - DALLAS

VEGAS - SAN JOSE

LOS ANGELES - VANCOUVER

VZHODNA KONFERENCA LESTVICA T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 23 16 6 1 33 BUFFALO SABRES 23 15 6 2 32 TORONTO MAPLE LEAFS 23 15 8 0 30 COLUMBUS BLUE JACKETS 22 13 7 2 28 BOSTON BRUINS 22 12 6 4 28 WASHINGTON CAPITALS 22 12 7 3 27 MONTREAL CANADIENS 23 11 7 5 27 NEW YORK RANGERS 23 12 9 2 26 ------------------------------------- CAROLINA HURRICANES 22 11 8 3 25 NEW YORK ISLANDERS 21 11 8 2 24 PHILADELPHIA FLYERS 22 10 10 2 22 DETROIT RED WINGS 22 10 10 2 22 NEW JERSEY DEVILS 21 9 9 3 21 PITTSBURGH PENGUINS 21 8 8 5 21 OTTAWA SENATORS 23 9 11 3 21 FLORIDA PANTHERS 20 8 9 3 19 ZAHODNA KONFERENCA LESTVICA T Z P PK To NASHVILLE PREDATORS 23 16 6 1 33 MINNESOTA WILD 23 14 7 2 30 COLORADO AVALANCHE 22 12 6 4 28 SAN JOSE SHARKS 23 12 7 4 28 CALGARY FLAMES 23 13 9 1 27 WINNIPEG JETS 21 12 7 2 26 DALLAS STARS 23 12 9 2 26 ANAHEIM DUCKS 24 10 9 5 25 ------------------------------------- VEGAS GOLDEN KNIGHTS 24 11 12 1 23 EDMONTON OILERS 22 10 10 2 22 VANCOUVER CANUCKS 25 10 13 2 22 CHICAGO BLACKHAWKS 23 8 10 5 21 ARIZONA COYOTES 21 9 10 2 20 ST. LOUIS BLUES 21 8 10 3 19 LOS ANGELES KINGS 21 7 13 1 15

