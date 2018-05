Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 4 glasov Ocenite to novico! Tampa Bay Boston zapušča z dvema zmagama. Foto: Reuters Patrice Bergeron je dvakrat zatresel mrežo Tampa Baya. Foto: Reuters Vegas še naprej navdušuje in je tik pred uvrstitvijo v finale Zahoda. Foto: Reuters Dodaj v

Tampa in Vegas še zmago oddaljena od konferenčnega finala

Vegas po 4:0 na koncu trepetal za zmago

5. maj 2018 ob 08:50

Boston,Vegas - MMC RTV SLO

Hokejisti Tampa Baya so še drugič slavili v Bostonu, tokrat po podaljšku (4:3) in v seriji povedli s 3:1. Vegas je bil doma boljši od San Joseja s 5:3. Izid v zmagah je zdaj 3:2.

Boston je moral že tretjič zapored priznati premoč hokejistom s Floride, ki so v TD Gardnu hitro povedli. V peti minuti je bil uspešen Brayden Point, slabih pet minut kasneje pa je na 2:0 ob igralcu več na ledu povišal Nikita Kučerov, ki je v rednem delu sezone zbral kar 100 točk. Bruinsi so se vrnili v igro prek Davida Pastrnaka, ki je še v prvi tretjini izkoristil prednost igralca več na ledu.

V drugi tretjini je po lepi dvojni podaji s Toreyjem Krugom Patrice Bergeron izenačil, ko je Boston znova imel številčno premoč. Izvrstni kanadski napadalec je dobrih 13 minut pred koncem popeljal gostitelje v vodstvo, ko je v protinapadu ob igralcu manj na ledu izkoristil podajo Brada Marchanda. Sedem minut pred koncem je Boston zapravil plošček za svojim golom, za 3:3 pa je s silovitim strelom zadel Steven Stamkos. Po dobrih treh minutah podaljška je Alex Killron z desne podal pred vrata, kjer je bil na mestu Dan Girardi. V nedeljo bo imela Tampa prvo zaključno žogico za zmago v seriji.

Vegas po 4:0 na koncu trepetal za zmago

V nedeljo bo imel zaključno žogico za uvrstitev v finale konference tudi Vegas, ki je na domačem ledu povedel prek Jamesa Neala tri sekunde pred koncem prve tretjine. Domači hokejisti so nadaljevali v odličnem ritmu. Alex Tuch in Erik Haula sta v drugi tretjini povišala na 3:0, nato pa je v 59. minuti Tuch še enkrat zadel. Ko se je zdelo, da je dvoboj že odločen – tedaj so pri San Joseju v vrata namesot Martina Jonesa poslali Aarona Della –, pa so morski psi odgovorili s tremi zaporednimi goli.

V dobrih šestih minutah so zadel Kevin Lablanc, ki je mrežo zatresel ob "powerplayu", Tomaš Hertl in Mikkel Boedker. Preobrat je preprečil Jonathan Marchessault, ki je ob gostujočem obleganju vrat prišel do ploščice in jo poslal v prazno mrežo.

Vzhodna konferenca, polfinale:

BOSTON - TAMPA BAY 1:3

3:4 (1:2, 1:0, 1:1) - v podaljšku

Pastrnak 16., Bergeron 23., 47.; Point 5., Kučerov 10., Stankos 53., Girardi 64.

Obrambe: Rask 24; Vasilevski 29.



Sobota:

WASHINGTON - PITTSBURGH 2:2

Zahodna konferenca, polfinale:

VEGAS - SAN JOSE 3:2

5:3 (1:0, 2:0, 2:3)

Neal 20., Tuch 25., 49., Haula 29., Marchessault 59.; Lablanc 50., Hertl 52., Boedker 56.

Obrambe: Fleury 27; Jones 27., Dell 7.



Sobota:

NASHVILLE - WINNIPEG 2:2



V krepkem tisku je stanje v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

T. J.