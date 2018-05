Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Ondrej Palat je hitro po začetku tekme dosegel dva gola. Foto: Reuters Patrice Bergeron je dal edini gol za Boston Bruinse. Foto: Reuters San Jose je zanesljivo na domačem ledu opravil z Vegosom. Foto: Reuters Dodaj v

Tampa v mrežo Bostona, San Jose pa Vegasa pospravila po štiri ploščke

Dallas z novim trenerjem

3. maj 2018 ob 09:15

Boston,San Jose - MMC RTV SLO, STA

Hokejisti Tampa Baya so drugič zapored premagali Boston. Tokrat so bili v gosteh boljši s 4:1 in v polfinalu Vzhodne konferenci v zmagah povedli z 2:1.

Gostje so v TD Gardnu odlično začeli tekmo. Po slabih dveh minutah je nespretno posredovanje branilca Matta Grzelcyka izkoristil Tyler Johnson, ki je pred vrati prišel do ploščka, podal Ondreju Palatu, ki je zadel za 1:0. Dobro minuto in pol kasneje se je češki napadalec še drugič vpisal med strelce, ko je po strelu Victorja Hedmana preusmeril ploščico za hrbet Tuukke Raska.

V 15. minuti je ob igralcu več na ledu zaostanek znižal Patrice Bergeron. Toda še v prvi tretjini je razliko znova povišal Anthony Cirelli, ki je v mrežo pospravil odbito ploščico po svojem strelu. Zatem sta mreži mirovali vse do zadnje minute, ko je Steven Stamkos zadel prazno domačo in dokončno odločil dvoboj. "Vedno je lepo, ko povedeš z dvema goloma. Vesel sem, da sta strela končala v mreži in da je vso moštvo igralo tako dobro," je po tekmi povedal Palat, napadalec Bostona Brad Marchand pa je dodal: "Na začetku smo na žalost naredili nekaj napak, po katerih se nismo uspeli pobrati. Tako se pač kdaj zgodi."

Med San Josejem in Vegasom 2:2

Serija med San Josejem in Vegasom pa je izenačena, potem ko so morski psi na četrti tekmi slavili s 4:0. Martin Jones je bil odličen v vratih. Zbral je 34 obramb. Štirje različni hokejisti so se vpisali med strelce. V 16. minuti je povedel Marcus Sorensen, Joonas Donskoi pa je šest sekund pred koncem prve tretjine povišal na 2:0. V drugi tretjini je bil nato uspešen Tomaš Hertl, Joe Pavelski pa je dobrih osem minut pred iztekom rednega dela postavil končni izid. "Vem, da smo vsako tekmo boljši in zato tudi vem, da bomo, ko bomo pristali v Vegasu, odigrali dobro tekmo. Tako tekmo bomo tudi morali odigrati, če bomo želeli zmagati tam. Če želimo dobiti serijo, bomo morali slaviti v Vegasu," je povedal trener San Joseja Peter DeBoer.

Dallas z novim trenerjem

Ameriški mediji poročajo, da bo trenerske vajeti Dallas Starsih prevzel 48-letni Jim Montgomery. Dosedanji strateg univerzitetnega moštva iz Denverja bo na tem položaju zamenjal 66-letnega Kena Hitchcocka, ki se je prejšnji mesec upokojil. Dallas se je v minulih desetih sezonah le dvakrat prebil v izločilne boje, v tej sezoni je v zahodni konferenci zasedel deseto mesto. Montgomery je nekdanji igralec Dallasa, St. Louisa, Montreala, San Joseja in Philadelphie.

Vzhodna konferenca, polfinale:

BOSTON - TAMPA BAY 1:2

1:4 (1:3, 0:0, 0:1)

Bergeron 15.; Palat 2., 4., Cirelli 17., Stamkos 60.

Obrambe: Rask 33; Vasilevski 28.



Četrtek:

PITTSBURGH - WASHINGTON 1:2

Zahodna konferenca, polfinale:

SAN JOSE - VEGAS 2:2

4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Sorensen 16., Donskoi 20., Hertl 26., Pavelski 52.

Obrambe: Jones 34; Fleury 30.



Četrtek:

WINNIPEG - NASHVILLE 2:1



V krepkem tisku je stanje v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

T. J.