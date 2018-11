Trenutek odločitve: Anže Kopitar je bil uspešen pri kazenskem strelu in Los Angeles je z 2:1 ugnal Chicago. Foto: Reuters Ob Kopitarju je bil junak zmage LA-ja še vratar Calvin Petersen. Foto: Reuters Dodaj v

Video: Kopitar z mojstrskim kazenskim strelom odločil tekmo

Petersen ob debiju v Ligi NHL ubranil 34 strelov

17. november 2018 ob 09:17

Ljubljana - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa so v Ligi NHL po kazenskih strelih z 1:2 premagali Chicago in prekinil niz teh porazov. Dvoboj je odločil Anže Kopitar.

Tyler Toffoli je sredi druge tretjine Los Angeles povedel v vodstvo, v tretji minuti zadnje tretjine pa je izenačil Brandon Saad. Do konca rednega dela se izid ni spremenil, prav tako odločitve ni bilo v petminutnem dodatku.

Odločali so kazenski streli, ki sta jih zaznamovala vratar Calvin Petersen (ko je bil najstnik, je igral za Chicago Young Americans) in Anže Kopitar. 24-letni Petersen, ki je priložnost dobil zaradi bolezni Petra Budaja, je na svoji prvi NHL-tekmi ubranil 34 strelov, pri kazenskih strelih je zaustavil poskusa Jonathana Toewsa in Patricka Kana. Kopitar je pri kazenskem strelu spet dokazal svoje mojstrstvo, potem ko je Coreyju Crawfordu (31 obramb) plošček poslal med nogami.

Poleg kapetana je bil za Los Angeles pri kazenskih strelih uspešen še Rus Iilja Kovalčuk. V dresu Kingosv je debitiral 30-letni Šved Carl Hagelin (v sredo je prišel iz Pittsburgha v zameno za Tannerja Pearsona) in v 16 minutah sprožil tri strele na gol Chicaga.

Liga NHL, tekme 16. novembra:

CHICAGO - LOS ANGELES

* 1:2 (0:0, 0:1, 1:0)

Saad 43.; Toffoli 31.



DALLAS - BOSTON * 1:0



WINNIPEG - BUFFALO * 1:2



COLORADO - WASHINGTON * 2:3



VEGAS - ST. LOUIS 1:4



ANAHEIM - TORONTO * 1:2



* - v podaljšku

Tekme 17. novembra:

NEW JERSEY - DETROIT

PHILADELPHIA - TAMPA BAY

MINNESOTA - BUFFALO

OTTAWA - PITTSBURGH

NY RANGERS - FLORIDA

CAROLINA - COLUMBUS

VANCOUVER - MONTREAL

NASHVILLE - LOS ANGELES

ARIZONA - BOSTON

CALGARY - EDMONTON

SAN JOSE - ST. LOUIS

Vzhodna konferenca: T Z P PK To TORONTO MAPLE LEAFS 20 14 6 0 28 TAMPA BAY LIGHTNING 19 13 5 1 27 COLUMBUS BLUE JACKETS 19 11 6 2 24 BUFFALO SABRES 19 11 6 2 24 BOSTON BRUINS 19 10 6 3 23 MONTREAL CANADIENS 19 10 6 3 23 NEW YORK ISLANDERS 18 10 6 2 22 WASHINGTON CAPITALS 19 9 7 3 21 ------------------------------------- NEW YORK RANGERS 19 9 8 2 20 CAROLINA HURRICANES 18 8 7 3 19 PHILADELPHIA FLYERS 19 9 9 1 19 OTTAWA SENATORS 19 8 8 3 19 DETROIT RED WINGS 19 8 9 2 18 FLORIDA PANTHERS 16 7 6 3 17 NEW JERSEY DEVILS 17 8 8 1 17 PITTSBURGH PENGUINS 17 7 7 3 17 Zahodna konferenca: T Z P PK To NASHVILLE PREDATORS 19 13 5 1 27 MINNESOTA WILD 19 12 5 2 26 WINNIPEG JETS 18 11 5 2 24 SAN JOSE SHARKS 20 10 7 3 23 DALLAS STARS 19 10 7 2 22 COLORADO AVALANCHE 19 9 6 4 22 VANCOUVER CANUCKS 21 10 9 2 22 CALGARY FLAMES 19 10 8 1 21 ------------------------------------- ANAHEIM DUCKS 21 8 9 4 20 EDMONTON OILERS 18 9 8 1 19 ARIZONA COYOTES 18 9 8 1 19 CHICAGO BLACKHAWKS 20 7 8 5 19 ST. LOUIS BLUES 17 7 7 3 17 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 20 8 11 1 17 LOS ANGELES KINGS 18 6 11 1 13

