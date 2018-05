Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Jakub Vrana je proti Pittsburghu odigral izvrstno tekmo. Foto: Reuters Winnipeg se domov vrača s prednostjo v seriji 3:2. Foto: Reuters Dodaj v

Washington še zmaga loči od prvega finala Vzhoda z Ovečkinom

Winnipeg bo doma lovil finale Zahoda

6. maj 2018 ob 08:35

Washington - MMC RTV SLO, STA

Hokejisti Washingtona so po zmagi nad Pittsburghom s 6:3 še zmago oddaljeni od finala Vzhoda, na Zahodu pa le še zmaga do konferenčnega finala loči Winnipeg, ki je s 6:2 ugnal Nashville.

V ponedeljek ponoči bo imel Washington prvo priložnost, da se uvrsti v konferenčni finale. Ta bi bil prvi, odkar za Capitalse igra superzvezdnik Aleksander Ovečkin in prvi po letu 1998, ko so v njem izgubili. Kot kaže, pa bodo vsaj na naslednji tekmi igrali brez Nicklasa Bäckströma, ki je ledeno ploskev zapustil v tretji tretjini zaradi poškodbe.

V prestolnici je blestel Jakub Vrana, ki je proti branilcem naslova iz Pittsburgha zaigral v prvi napadalni trojki skupaj z ruskima zvezdnikoma Ovečkinom in Jevgenijem Kuznecovom. 22-letni Čeh je dosegel gol za 4:3, podal pa je za 3:3, ko je bil natančen Kuznecov, ter še prej za 2:1, ko je zadel Bret Connolly. Preostali strelci za Washington so bili John Carlson, T. J. Oshie in Lars Eller.

S 35 obrambami se je izkazal Branden Holtby. Na drugi strani so zadeli Jamie Oleksiak, ki je Pittsburgh povedel v vodstvo z 1:0, Sidney Crosby in Patric Hornqvist, ki je bil natančen za 3:2. "Tako to gre. Včasih moraš sprejeti spremembe. Mi smo jo. Vsi smo bili pripravljeni. V napadu sem se počutil sproščenega. Pripravljen sem na naslednjo tekmo," je samozavestno dejal Vrana.

Winnipeg bo doma lovil finale Zahoda

Še naprej pa presenečajo hokejisti Winnipega, ki so v prvem krogu končnice sploh prvič izločili katerega od tekmecev, zdaj pa so korak pred konferenčnim finalom. Prvi zaključni plošček bodo imeli pred domačimi gledalci čez dva dni. "Noro bo. Naši navijači nas nestrpno čakajo že kar nekaj časa," je navdušen vratar Winnipega Connor Hellebuyck. Dva gola za Jetse je dosegel kapetan Blake Wheeler, ki je svojo statistiko obogatil še s podajo. Gol in podajo sta dodala Dustin Byfuglien in Mark Scheifele.

Vzhodna konferenca, polfinale:

WASHINGTON - PITTSBURGH 3:2

6:3 (2:1, 0:2, 4:0)

Carlson 9., Connolly 19., Kuznecov 41., Vrana 56., Oshie 59., Eller 60.; Oleksiak 3., Crosby 25., Hornqvist 28.

Obrambe: Holtby 36; Murray 26.



Nedelja ob 21.00:

TAMPA BAY - BOSTON 3:1

Zahodna konferenca, polfinale:

NASHVILLE - WINNIPEG 2:3

2:6 (0:0, 2:4, 0:2)

Weber 32., Johansen 38.; Stastny 28., Connor 33., 38., Byfuglien 35., Scheifele 41., Perreault 47.

Obrambe: Rinne 20, Saros 6; Hellebuyck 38.



Nedelja:

SAN JOSE - VEGAS 2:3



V krepkem tisku je stanje v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

T. J.