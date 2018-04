Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 19 glasov Ocenite to novico! Anže Kopitar je po številu točk na šestem mestu v Ligi NHL. Foto: Reuters Dodaj v

Los Angeles na pragu končnice

91. točka Anžeta Kopitarja

3. april 2018 ob 08:03

Los Angeles - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa so naredili najbrž odločilen korak v boju za končnico, potem ko so pred svojimi navijači s 3:1 premagali neposrednega tekmeca Colorado. Na roke jim je šel tudi poraz St. Louisa.

Dve tekmi pred koncem rednega dela imajo Kralji pred Coloradom tri točke prednosti, pred St. Louisom, ki ima tekmo manj, pa štiri. Za potrditev končnice Los Angeles potrebuje točko ali pa spodrsljaj Colorada in St. Louisa, ki bosta najverjetneje o zadnjem mestu za končnico odločala na medsebojnem obračunu v soboto. Los Angeles bo igral še z Minnesoto in Dallasom.

Los Angeles je povedel v deseti minuti, ko je Jonathana Bernierja ukanil Torrey Mitchell. Tri minute pozneje je ob igralcu manj na ledu zadel Dustin Brown, kar se je na koncu izkazalo za zmagoviti zadetek. Med podajalci je bil tudi Anže Kopitar, ki je prišel do 91. točke v sezoni, pete na zadnjih štirih tekmah.

Edini zadetek za Colorado je v 25. minuti prispeval Alexander Kerfoot, v 43. minuti pa je končni izid postavil Kyle Clifford. Jonathan Quick je zbral 27 obramb, Bernier 22.

Los Angeles je v pacifiški diviziji s tretjega mesta izrinil Anaheim in za drugouvrščenim San Josejem zaostaja za dve točki.

LOS ANGELES - COLORADO 3:1

Mitchell 10., Brown 13. (podaja Kopitar), Clifford 43.; Kerfoot 25.



TORONTO - BUFFALO 5:2

OTTAWA - WINNIPEG 5:6

FLORIDA - CAROLINA 3:2

ST. LOUIS - WASHINGTON 2:4

MINNESOTA - EDMONTON 3:0

