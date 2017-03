Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Anžetu Kopitarju s soigralci ni uspelo preprečiti domačega poraza proti St. Louisu. Foto: Reuters Ta poraz je bolel. Hitro ga bomo morali preboleti, saj nas že jutri čaka nova tekma, ki jo enostavno moramo dobiti. Drew Doughty, branilec Los Angelesa Hokejisti Calgaryja so po kazenskih strelih strli odpor Pittsburgha. Zmagoviti zadetek je dosegel Kris Versteeg. Foto: Reuters Nashville je po podaljšku ugnal Winnipeg. Foto: Reuters Boston je šestkrat zatresel mrežo Vancouvra v gosteh. Kar trikrat se je v zadnji tretjini med strelce vpisal odlični Brad Marchand (na fotografiji). Foto: Reuters Michael Grabner (NY Rangers) je takole premagal vratarja Tampa Bayja Petra Budaja, a so se gostje s Floride na koncu vseeno veselili zmage v Madison Square Gardnu (2:3). Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Los Angeles proti St. Louisu doživel "boleč poraz"

Neposredni dvoboj za zadnje mesto, ki vodi v končnico

14. marec 2017 ob 08:52

Los Angeles - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa so v noči s ponedeljka na torek izgubili tekmo Lige NHL na svojem ledu. S 3:1 je bil boljši St. Louis, neposredni tekmec za končnico.

Gostitelji so se znašli v zaostanku sredi druge tretjine, ko je v polno zadel David Perron. Ta je sprejel lepo podajo Alexandra Steena in iz prve sprožil proti vratom. Jonathan Quick je njegov strel ubranil, a je Perron plošček vseeno strpal v mrežo.

Vodstvo je v igri z igralcem več - zaradi zadrževanja s palico je bil za dve minuti izključen Jeff Carter - podvojil Magnus Pääjärvi, ki je ob drugi vratnici podstavil palico po strelu Patrika Berglunda. Kalifornijcem je uspelo zaostanek prepoloviti slabe tri minute pred koncem srečanja, ko je Dustin Brown izkoristil power play in v zmedi pred vrati Jakea Allena plošček strpal v mrežo.

K zadetku je s svojo požrtvovalnostjo veliko prispeval Anže Kopitar, ki sicer ni dosegel točke, na ledu je odigral dobrih 22 minut. Vseeno Los Angelesu ni uspela vrnitev. V izdihljajih tekme so napadli na vse ali nič, svoja vrata so pustili prazna, kar je Steen izkoristil sedem sekund pred koncem s strelom v prazno mrežo za končnih 1:3.

"Ta poraz je bolel. Hitro ga bomo morali preboleti, saj nas že jutri čaka nova tekma, ki jo enostavno moramo dobiti," je po tekmi dejal branilec Los Angelesa Drew Doughty. Kingsi v Zahodni konferenci za mestom (wild card), ki vodi v končnico - zaseda ga prav St. Louis - zaostajajo za 5 točk.

Liga NHL, tekme 13. marca:

LOS ANGELES - ST. LOUIS 1:3

Brown 58.; Perron 34., Pääjärvi 42., Steen 60.



NY RANGERS - TAMPA BAY 2:3

PHILADELPHIA - COLUMBUS 3:5

NY ISLANDERS - CAROLINA 4:8

NASHVILLE - WINNIPEG * 5:4

CALGARY - PITTSBURGH ** 4:3

VANCOUVER - BOSTON 3:6

ARIZONA - COLORADO 1:0



* - po podaljšku

** - po kazenskih strelih

Vzhodna konferenca:

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS 69 39 22 8 86 OTTAWA SENATORS 67 39 22 6 84 BOSTON BRUINS 69 37 26 6 80 METROPOLITANSKA DIVIZIJA WASHINGTON CAPITALS 68 44 17 7 95 PITTSBURGH PENGUINS 68 43 16 9 95 COLUMBUS BLUE JACK. 68 44 18 6 94 WILD CARD NEW YORK RANGERS 70 44 24 2 90 TORONTO MAPLE LEAFS 67 31 22 14 76 ------------------------------------ NEW YORK ISLANDERS 68 32 25 11 75 TAMPA BAY LIGHTNING 68 33 26 9 75 PHILADELPHIA FLYERS 68 31 29 8 70

FLORIDA PANTHERS 67 29 27 11 69 BUFFALO SABRES 69 28 29 12 68 CAROLINA HURICANES 66 28 27 11 67 DETROIT RED WINGS 67 26 30 11 63 NEW JERSEY DEVILS 68 25 31 12 62

Zahodna konferenca:

CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To MINNESOTA WILD 67 43 18 6 92 CHICAGO BLACKHAWKS 68 43 20 5 91 NASHVILLE PREDATORS 69 34 24 11 79 PACIFIŠKA DIVIZIJA SAN JOSE SHARKS 68 41 20 7 89 CALGARY FLAMES 69 39 26 4 82 ANAHEIM DUCKS 69 36 23 10 82 WILD CARD EDMONTON OILERS 68 35 24 9 79 ST. LOUIS BLUES 68 36 27 5 77 ------------------------------------ LOS ANGELES KINGS 68 33 29 6 72 WINNIPEG JETS 70 30 33 7 67 VANCOUVER CANUCKS 69 28 32 9 65 DALLAS STARS 68 27 31 10 64 ARIZONA COYOTES 68 25 35 8 58 COLORADO AVALANCHE 68 19 46 3 41

Tekme 14. marca:

NEW JERSEY - WINNIPEG

WASHINGTON - MINNESOTA

CAROLINA - NY ISLANDERS

MONTREAL - CHICAGO

OTTAWA - TAMPA BAY

FLORIDA - TORONTO

EDMONTON - DALLAS

LOS ANGELES - ARIZONA

SAN JOSE - BUFFALO

M. L.