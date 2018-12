Marcel Rodman: Stanje na Jesenicah ni tako katastrofalno

Pogačar: Legende kluba se vračajo

10. december 2018 ob 21:30

Jesenice - MMC RTV SLO, Val 202

Marcel Rodman je zavihal rokave v Podmežakli. Krivuljo bo skušal obrniti navzgor že naslednji teden proti Rittnu in na derbiju v Tivoliju.

Cilji Jeseničanov ostajajo visoki. Polfinale Alpske lige in nov naslov državnega prvaka. Postavljeni so visoko, saj so železarji trenutno na 9. mestu Alpske lige, izgubili pa so tudi vse štiri letošnje derbije proti Olimpiji. Naslednji obračun večnih tekmecev bo 22. decembra v Tivoliju. Rodman je takoj po prevzemu nove funkcije pogledal, kdaj bo na sporedu prvi obračun z Ljubljančani. Tri dni pred tem bo debitiral v vlogi glavnega trenerja proti Rittnu.

V sezonah 2001/02, od 2004/05 do 2006/07 in 2008/09 je igral za Acroni Jesenice. Trikrat se je veselil naslova državnega prvaka (2005, 2006 in 2009). V letošnji sezoni je na klopi zagrebškega Medveščaka deloval kot pomočnik trenerja Aarona Foxa, vendar je bil klic predsednika Anžeta Pogačarja preveč mamljiv.

"Stanje na Jesenicah ni tako katastrofalno, da se ne bi dalo rešiti položaja. Vodstvo kluba se je odločilo za spremembe. Predsednik Pogačar me je poklical in čez teden dni sem že postal glavni trener. Veselim se izziva. Videli bomo, kaj bo treba spremeniti. Naslednji mesec bo veliko povedal," je poudaril 37-letni Rodman.

Zagreb je dvakrat zapustil na 5. december

Zagrebčanom ne gre po načrtu v Ligi Ebel. Trenutno so na predzadnjem mestu, manj točk je zbral le Beljak in čaka jih boj za končnico v kvalifikacijski skupini, kar pa bo zelo težka naloga, saj ima Medveščak tudi velike finančne težave.

"Po navadi ne zapuščam kluba sredi sezone. To se je mi je zgodilo šele dvakrat v življenju, obakrat v Zagrebu in obakrat na 5. december. To ni bila lahka odločitev. Medveščak je imel svojo vizijo. Nisem hotel kar oditi. Seveda tudi v Zagrebu ni šlo vse tekoče. Mislim, da je bil pravi trenutek za vrnitev na Jesenice," je razložil nekdanji odlični slovenski reprezentant.

Za slovenski hokej idealno, da obe ekipi igrata v Ligi Ebel

Liga Ebel je precej višja raven hokeja, kjer pa žal ni več slovenskih ekip: "Upam, da bosta obe najboljši slovenski ekipi kmalu znova v Ligi Ebel. To je profesionalna liga, v Alpski ligi pa je večina ekip polprofesionalnih. Za slovenski hokej bi bilo idealno, da bi obe ekipi igrali v Ligi Ebel."

Odnos z bratom enak kot z drugimi hokejisti

Po poškodbi znova igra njegov brat David, ki je eden nosilcev igre. "Zagovarjam napadalni hokej z veliko ritma, a hkrati odgovorno igro. Želim, da bomo vsi složni in enotni. Brat David ne bo moja desna roka. Ta vloga bo pripadla pomočniku Alešu Burniku. Odnos z bratom bo enak kot z drugimi hokejisti. V garderobi bo hokejist, moj brat pa je seveda 24 ur," je povedal Marcel.

Veseli se derbija v Tivoliju

Jeseniške navijače najbolj jezijo štirje porazi proti Ljubljančanom v letošnji sezoni, potem ko so lani dobili kar 13 od 15 derbijev.

"Ko sem postal trener, sem najprej pogledal, kdaj bo derbi. Veselim se, da bo že zelo hitro. Ni me strah. Tudi ko je bil slab derbi, je bila to vseeno prav posebna tekma. Želim si seveda polne dvorane," je pogled k naslednji soboti obrnil Rodman, ki je z družino doma v Mariboru in išče še optimalno rešitev za vsakodnevno delo na Jesenicah.

Po koncu štiriletnega mandata se je predsednik Pogačar odločil za nadaljevanje zgodbe na Jesenicah. Železarji so v zadnjih štirih letih osvojili naslov državnega prvaka trikrat (2015, 2017 in 2018), leta 2016 pa so izgubili na odločilni tekmi proti Olimpiji v Tivoliju z 0:2. V letošnji sezoni trener Gaber Glavič ni izpolnil pričakovanj.

"Ko se je pojavila realna možnost, da Marcel Rodman postane trener, je to postala prioriteta. Poznava se že kar nekaj časa, še iz časov, ko je bil igralec. Dober igralec seveda ni garancija za dobrega trenerja. Filozofija kluba je, da se legende kluba vrnejo na Jesenice. David Rodman je že prišel nazaj, zdaj je prišel še Marcel. Čas je, da se na Gorenjskem znova začne govoriti pozitivno o našem klubu," je pojasnil Pogačar, ki se je odločil za spremembo po štirih zaporednih porazih proti Olimpiji, ki ga še posebej skelijo. Zelo je bil tudi razočaran zaradi rezultata proti Crveni zvezdi na tekmi celinskega pokala v Italiji.

Težave so pri branilcih

Glavič je večkrat potožil, da ima velike težave z branilci. Odšli so Miha Logar, Aleksandar Magovac in David Planko. Napadalca Nik Pem in Urban Sodja sta zapolnila vrzel na branilskih položajih.

"Imamo osem branilcev. Če bi se odločili za okrepitev, bi moral biti dodana vrednost in igral bi v prvem ali drugem napadu. Marcel bo vodil nekaj treningov in vodil nekaj tekem, potem pa bo povedal, ali potrebuje kakšno okrepitev," je dodal Pogačar.

"Zelo sem vesel, da je novi župan Blaž Račič naklonjen jeseniškemu hokeju. Zelo ceni tradicijo in zgodovino kluba. Prepričan sem, da bomo povezali celotno regijo s klubom," je še povedal predsednik železarjev in dodal, da 9. mesto na lestvici Alpske lige ni realno in seveda so pričakovanja veliko večja.

A. G.