Menjava vratarjev: Los Angeles Budaja zamenjal za Bishopa

Bishop si bo delo delil s Quickom

27. februar 2017 ob 08:51

Los Angeles - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa imajo novega vratarja. V poslu s Tampa Bayom so v zameno za Petra Budaja dobili Bena Bishopa, lanskoletnega finalista za priznanje Vezina, ki ga podeljujejo najboljšemu vratarju.

Kralji imajo zdaj v svojih vrstah dva lanskoletna finalista, poleg Bishopa tudi Jonathana Quicka, ki se je v soboto vrnil po dolgotrajni poškodbi in 59 tekmah odsotnosti. Los Angeles je poleg Budaja na Florido poslal še mladega branilca Erika Cernaka in dva izbora na naboru, a ne v prvem krogu. 30-letni Bishop je po letošnji sezoni prost igralec.

"Menim, da so časi, ko je Quick branil 70 tekem, tako kot pred dvema letoma, minili," je povedal športni direktor Kraljev Dean Lombardi. Budaj je v odsotnosti Quicka dobro opravil svoje delo. Na tekmo je prejel 2,12 gola, imel je 91,7 odstotka obranjenih strelov.

Slovak, ki je zadnji dve sezoni preživel v Ligi AHL, je v začetku februarja prejel 19 golov na petih tekmah. Petkrat je bil premagan tudi v Tampi, kjer je Bishop ohranil mrežo nedotaknjeno. Od sobote in vrnitve Quicka je Budaj spet dobil status rezervista.

201 cm visoki Bishop je bil v zadnjih štirih sezonah prvi vratar Tampe, ki je leta 2015 v velikem finalu Lige NHL izgubila proti Chicagu. V tej sezoni je prejemal 2,55 gola na tekmo in imel 91,1 odstotka ubranjenih strelov. V Tampi njegovega naslednika vidijo v ruskem vratarju, 22 letnemu Andreju Vasilevskiju.

DALLAS - BOSTON 3:6

CAROLINA - CALGARY 1:3

NASHVILLE - EDMONTON 5:4

NY RANGERS - COLUMBUS 2:5

CHICAGO - ST. LOUIS 4:2

FLORIDA - OTTAWA 1:2

PHOENIX - BUFFALO 3:2



Tekme 27. februarja:

NEW JERSEY - MONTREAL

TAMPA BAY - OTTAWA

MINNESOTA - LOS ANGELES

VZHODNA KONFERENCA ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS 62 33 21 8 74 OTTAWA SENATORS 60 33 21 6 72 BOSTON BRUINS 62 32 24 6 70 METROPOLITANSKA DIVIZIJA WASHINGTON CAPITALS 61 41 13 7 89 PITTSBURGH PENGUINS 60 38 14 8 84 COLUMBUS BLUE JACKETS 60 39 16 5 83 WILD CARD NEW YORK RANGERS 62 40 20 2 82 TORONTO MAPLE LEAFS 61 28 20 13 69 ------------------------------------- NEW YORK ISLANDERS 61 29 22 10 68 FLORIDA PANTHERS 61 28 23 10 66 PHILADELPHIA FLYERS 61 28 26 7 63 TAMPA BAY LIGHTNING 60 27 25 8 62 BUFFALO SABRES 62 26 26 10 62 NEW JERSEY DEVILS 61 25 25 11 61 CAROLINA HURICANES 58 25 25 8 58 DETROIT RED WINGS 60 24 26 10 58 ZAHODNA KONFERENCA CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To MINNESOTA WILD 59 39 14 6 84 CHICAGO BLACKHAWKS 62 39 18 5 83 NASHVILLE PREDATORS 62 31 22 9 71 PACIFIŠKA DIVIZIJA SAN JOSE SHARKS 61 36 18 7 79 ANAHEIM DUCKS 63 32 21 10 74 EDMONTON OILERS 63 33 22 8 74 WILD CARD CALGARY FLAMES 63 33 26 4 70 ST. LOUIS BLUES 61 31 25 5 67 ------------------------------------- LOS ANGELES KINGS 61 30 27 4 64 WINNIPEG JETS 63 28 29 6 62 DALLAS STARS 62 24 28 10 58 VANCOUVER CANUCKS 61 26 29 6 58 ARIZONA COYOTES 61 22 32 7 51 COLORADO AVALANCHE 60 17 40 3 37

