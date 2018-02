Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Eric Staal je bil z dvema goloma junak zmage Minnesote. Foto: Reuters Dodaj v

Minnesota še drugič v sezoni premagala Vegas

Pittsburgh pri 4:4 stopil na plin

3. februar 2018 ob 09:29

Saint Paul - MMC RTV SLO

Najboljše moštvo zahodne konference v Ligi NHL Vegas je v noči na soboto doživelo poraz na gostovanju pri Minnesoti. Gostitelji so bili boljši s 5:3.

Dva zadetka je dosegel Eric Staal, vratar Devan Dubnyk pa je ubranil 22 strelov. Minnesota je še drugič v tej sezoni premagala Vegas, obakrat doma v Saint Paulu. To je bil šele četrti poraz Vegasa po rednem delu tekme na zadnjih 26 srečanjih.

Pittsburgh je proti Washingtonu slavil zmago s 7:4. Jevgenij Malkin je prispeval po dva gola in podaji, dvakrat je plošček v mrežo poslal tudi Phil Kessel. Po dveh tretjinah je bilo 3:3, nato sta v razmiku 49 sekund zadela Malkin in Aleksander Ovečkin. Za 5:4 je v 47. minuti polno meril Bryan Rust, po golih Kessla (48.) in Malkina (50.) pa je bil zmagovalec odločen.

Tekme 2. februarja:

PITTSBURGH - WASHINGTON 7:4

CAROLINA - DETROIT 1:4



COLUMBUS - SAN JOSE 1:3



MINNESOTA - VEGAS 5:2

Tekme 3. februarja:

PHILADELPHIA - OTTAWA

MONTREAL - ANAHEIM

WINNIPEG - COLORADO

FLORIDA - DETROIT



NEW JERSEY - PITTSBURGH

BOSTON - TORONTO



BUFFALO - ST. LOUIS

NY ISLANDERS - COLUMBUS



DALLAS - MINNESOTA

NASHVILLE - NY RANGERS



CALGARY - CHICAGO

VANCOUVER - TAMPA BAY

LOS ANGELES - ARIZONA

VZHODNA KONFERENCA T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 51 35 13 3 73 BOSTON BRUINS 49 30 11 8 68 WASHINGTON CAPITALS 51 30 16 5 65 TORONTO MAPLE LEAFS 53 30 18 5 65 PITTSBURGH PENGUINS 53 29 21 3 61 NEW JERSEY DEVILS 50 26 16 8 60 COLUMBUS BLUE JACKETS 51 27 20 4 58 PHILADELPHIA FLYERS 51 24 19 8 56 --------------------------------------- CAROLINA HURRICANES 52 24 20 8 56 NEW YORK RANGERS 51 25 21 5 55 NEW YORK ISLANDERS 52 25 22 5 55 DETROIT RED WINGS 50 21 21 8 50 FLORIDA PANTHERS 49 21 22 6 48 MONTREAL CANADIENS 51 20 25 6 46 OTTAWA SENATORS 49 16 24 9 41 BUFFALO SABRES 51 14 28 9 37

ZAHODNA KONFERENCA T Z P PK To VEGAS GOLDEN KNIGHTS 51 34 13 4 72 WINNIPEG JETS 52 30 13 9 69 NASHVILLE PREDATORS 49 30 12 7 67 ST. LOUIS BLUES 53 31 19 3 65 SAN JOSE SHARKS 51 27 16 8 62 DALLAS STARS 52 29 19 4 62 MINNESOTA WILD 51 28 18 5 61 COLORADO AVALANCHE 50 28 18 4 60 --------------------------------------- ANAHEIM DUCKS 52 25 17 10 60 LOS ANGELES KINGS 51 27 19 5 59 CALGARY FLAMES 51 25 18 8 58 CHICAGO BLACKHAWKS 51 24 20 7 55 EDMONTON OILERS 50 22 24 4 48 VANCOUVER CANUCKS 51 21 24 6 48 ARIZONA COYOTES 51 12 30 9 33

M. R.