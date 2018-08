Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 7 glasov Ocenite to novico! Predsednik Anže Pogačar je najzaslužnejši za preporod Jeseničanov v zadnjih štirih letih, a pričakuje večjo podporo občine. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Na Jesenicah želijo večjo finančno podporo občine

V soboto prvi letošnji derbi na Bledu

23. avgust 2018 ob 15:41

Jesenice - MMC RTV SLO

Uprava hokejskega kluba SIJ Acroni Jesenice se je z odprtim pismom obrnila na občino in jo zaprosila, da v proračunu nameni več sredstev za delovanje najuspešnejšega športnega društva na zgornjem Gorenjskem.

Letos v Podmežakli slavijo 70 let delovanja. Skupina vodilnih, ki je pred štirimi leti zagotovila obstanek hokeja v železarskem mestu, želi, da bi stroške trenerskega štaba prve ekipe in servisa le te pokrila občina, za katero menijo, da je v preteklih desetletjih vedno dejavno stala za hokejskim kolektivom. V vseh teh letih so bili prav jeseniški hokejisti največji promotorji kraja in regije, a uprava potrebuje pomoč, da bi na Jesenicah ustvarila nov rod hokejskih zvezdnikov.

"Brez kakovostne članske ekipe so mladi brez vzornikov in ni produkcije novih Kopitarjev, Razingerjev, Felcev, Tišlarjev, Rodmanov … Zato, spoštovani župan in svetniki, Vas javno prosimo, da se s konkretnimi dejanji pomaga članskemu hokeju. Menimo, da bi Občina Jesenice, ki jo vsak bolj pozna po hokeju kot po čemer koli drugem, morala bolj finančno podpreti člansko moštvo. Poleg brezplačne uporabe ledene ploskve menimo, da bi morali pokriti stroške trenerskega štaba prve ekipe in servisa le te. Vsako gostovanje članov v Avstriji in Italiji je promocija mesta Jesenic in stroški samih gostovanj so konec koncev naložba v prepoznavnost kraja in regije."

"Spoštovani župan in občinski svetniki, sedaj se sprejema proračun za prihajajoče leto 2019. Verjetno se vsi strinjamo, da Jesenice hokej potrebujejo, zato predlagamo, da v proračunu zagotovite sredstva za zgoraj navedeno. Izgovor, da se članske ekipe ne more finančno podpreti, ne zdrži realne presoje, saj Koper, Maribor, Ljubljana in drugi to javno povedo in izvajajo," so v pozivu občini med drugim zapisali v upravi kluba.

V soboto se bodo Jeseničani na Poletni ligi na Bledu ob 20.00 srečali s SŽ-jem Olimpijo. Zmagovalec se bo v finalu v nedeljo srečal z najboljšim iz druge skupine (Medveščak, VSV Beljak, Karlovi Vari).

A. G.