Nashville prvič v zgodovini v finalu Stanleyjevega pokala

Sissons s hat-trickom odločil tekmo

23. maj 2017 ob 08:25

Nashville - MMC RTV SLO

Hokejisti Nashvilla so se prvič v zgodovini prebili v finale Stanleyjevega pokala, potem ko so v konferenčnem finalu Zahoda v Ligi NHL dobili šesto tekmo proti Anaheimu (6:3).

Zdi se, da pri Nashvillu na vsaki drugi tekmi zablesti drug igralec. Tokrat sta se izkazala Austin Watson in Colton Sissons, ki sta dosegla pet od šestih zadetkov svoje ekipe. Svoje je pristavil še vratar Pekka Rinne, ki je ubranil 38 od 41 strelov Kalifornijcev.

"V zadnjih 72 urah smo izgubili dva igralca, a že pred začetkom končnice sem dejal, da je ta ekipa zelo močna in da zlahka ostane osredotočena na svoje poslanstvo. Smo zelo samozavestni. Če igramo na pravi način, nas težko kdo ustavi," je dejal branilec Nashvilla P. K. Subban. Predatorsi so sicer pred tekmo ostali brez dveh ključnih igralcev, Ryana Johansena in kapetana Mika Fisherja.

Po dveh tretjinah je bilo 2:1 za Nashville, v zadnji tretjini je nato sledila prava goleada. Po golu Sissonsa so gostje prek Chrisa Wagnerja in Cama Fowlerja izid poravnali na 3:3, šest minut pred koncem pa je zmagovalca odločil Sissons. Ta je zadel po podaji Calleja Jarnkroka z desne strani. Anaheim je bil v izgubljenem položaju, v 58. minuti je na 5:3 prednost povišal Filip Forsberg, končnih 6:3 je dobro minuto pred koncem z modre črte v prazno mrežo postavil Watson.

Nashville, ki še nikoli ni dobil svoje divizije, se je prvič v 19-letni zgodovini uvrstil v finale Stanleyjevega pokala. Tam se bo pomeril z zmagovalcem konferenčnega finala na Vzhodu - Pittsburghom ali Ottawo.

Liga NHL, končnica, finale Zahoda, šesta tekma:

NASHVILLE - Anaheim 4:2

6:3 (2:0, 0:1, 4:2)

Watson 2., 59., Sissons 9., 43., 54., Forsberg 58.; Kase 35., Wagner 45., Fowler 49.

Obrambe: Rinne 38; Bernier 12.

Liga NHL, končnica, finale Vzhoda, šesta tekma:

OTTAWA - PITTSBURGH 2:3



V krepkem tisku je izid v zmagah; igrajo na 4 zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

Mitja Lisjak