Nashvillu tekma preobratov

Zadnji gol padel 36 sekund pred koncem tekme

11. oktober 2017 ob 08:09

New York - MMC RTV SLO

V noči na sredo je bilo v Ligi NHL največ zadetkov doseženih v Nashvillu, kjer so Predatorji premagali Philadelphio s 6:5.

Tekma je potekala v valovih, gostitelji so v 26. minuti povedli že s 3:0. Letalci so nato razprli krila, saj so nato v 16 minutah zabili kar pet golov (dva je z igralcem več prispeval Valtteri Filppula) in povedli s 5:3.

A zadnja beseda je spet pripadla Nashvillu, ki je odgovoril z novo serijo 3:0. Dva gola je dosegel Filip Forsberg, tudi odločilnega, ki je padel vsega 36 sekund pred koncem tekme.

Liga NHL, tekme 10. oktobra:

NY RANGERS - ST. LOUIS 1:3

CAROLINA - COLUMBUS * 1:2

MONTREAL - CHICAGO 1:3

NASHVILLE - PHILADELPHIA 6:5

DALLAS - DETROIT 4:2

VANCOUVER - OTTAWA ** 2:3

VEGAS - ARIZONA 5:2

* - podaljšek; ** - kazenski streli



Tekme 11. oktobra:

TORONTO - NEW JERSEY

WASHINGTON - PITTSBURGH

COLORADO - BOSTON

ANAHEIM - NY ISLANDERS

LOS ANGELES - CALGARY

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To TORONTO MAPLE LEAFS 3 3 0 0 6 TAMPA BAY LIGHTNING 3 2 1 0 4 DETROIT RED WINGS 3 2 1 0 4 OTTAWA SENATORS 3 1 0 2 4 FLORIDA PANTHERS 2 1 1 0 2 BOSTON BRUINS 2 1 1 0 2 MONTREAL CANADIENS 4 1 3 0 2 BUFFALO SABRES 3 0 2 1 1 METROPOLITANSKA DIVIZIJA WASHINGTON CAPITALS 3 2 0 1 5 NEW JERSEY DEVILS 2 2 0 0 4 COLUMBUS BLUE JACK. 3 2 1 0 4 PHILADELPHIA FLYERS 4 2 2 0 4 CAROLINA HURICANES 2 1 0 1 3 NEW YORK ISLANDERS 3 1 1 1 3 PITTSBURGH PENGUINS 3 1 1 1 3 NEW YORK RANGERS 4 1 3 0 2 CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To ST. LOUIS BLUES 4 4 0 0 8 CHICAGO BLACKHAWKS 4 3 0 1 7 COLORADO AVALANCHE 3 2 0 0 4 DALLAS STARS 3 1 2 0 2 NASHVILLE PREDATORS 3 1 2 0 2 WINNIPEG JETS 3 1 2 0 2 MINNESOTA WILD 2 0 1 1 1 PACIFIŠKA DIVIZIJA VEGAS GOLDEN KNIGHTS 3 3 0 0 6 LOS ANGELES KINGS 2 2 0 0 4 CALGARY FLAMES 3 2 1 0 4 VANCOUVER CANUCKS 2 1 0 1 3 ANAHEIM DUCKS 3 1 1 1 3 EDMONTON OILERS 3 1 2 0 2 ARIZONA COYOTES 3 0 2 1 1 SAN JOSE SHARKS 2 0 2 0 0

S. J.