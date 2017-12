Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Anže Kopitar je v Newarku odigral 19 minut, na gol nasprotnika ni sprožil, v prvi tretjini se je tudi dve minuti hladil na kazenski klopi. Foto: Reuters Ena ekipa je bila zares, zares lačna uspeha, druga pa je preveč komplicirala. John Stevens, trener Los Angelesa Hokejisti Minnesote so po izvajanju kazenskih strelov premagali Calgary z 2:1. Mož odločitve je bil Mikael Granlund. Foto: Reuters Hokejisti Tampa Bayja, trenutno najboljša ekipa v Ligi NHL, so s 3:0 slavili v St. Louisu. Foto: Reuters Na tekmi v Columbusu, kjer je prepričljivo zmagal Edmonton, so gledalci videli devet zadetkov. Foto: Reuters Dodaj v

New Jersey prekinil zmagoviti niz Los Angelesa

Sedmica Edmontona v Columbusu

13. december 2017 ob 07:31

Newark - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa so v noči s torka na sredo v Ligi NHL klonili v New Jerseyju. Devilsi so bili v Newarku prepričljivo boljši, slavili so s 5:1.

Kalifornijci so po seriji osmih zaporednih zmag prvič klonili po 24. novembru, ko so po podaljšku izgubili v Glendalu proti Arizoni (3:2). Tokrat niso imeli nikakršnih možnosti za zmago, gostitelji so bili preprosto boljši, po dveh tretjinah so vodili že s 4:0, v zadnji tretjini je odjeknila 'petarda'. Častni zadetek za goste je dosegel Torrey Mitchell.

V prvi tretjini so gledalci videli dva zadetka, obakrat je plošček iz svoje mreže pobral Kingsov vratar Jonathan Quick. Ta je moral v 14. minuti priznati premoč Travisu Zajcu, ki je iz bližine zadel po podaji z leve strani. Vodstvo je dobri dve minuti pozneje v igri z igralcem več podvojil Taylor Hall, ki je s strelom iz zapestja premagal Quicka po hitri podaji Jesperja Bratta z desne.

Hall se je med strelce v drugi tretjini vpisal še drugič, potem ko je ukradel plošček Jaku Muzzinu, spretno preigral vratarja in zadel z bekhendom. Na 4:0 je povišal Brian Boyle, nekdanji soigralec Anžeta Kopitarja pri Kingsih, ki je za Los Angeles med letoma 2007 in 2009 odigral 36 tekem.

Kingsi so edini zadetek na tekmi dosegli v 53. minuti, ko je Mitchell plošček po strelu Aleca Martineza preusmeril za hrbet vratarja Coryja Schneiderja, končni izid je le nekaj sekund pred iztekom rednega dela srečanja v igri z igralcem manj iz protinapada postavil Brian Gibbons. Kljub porazu Los Angeles ostaja na vrhu Pacifiške divizije, z dvema odigranima tekmama več ima tri točke prednosti pred Vegasom, ki je doma po kazenskih strelih klonil pred Carolino.

Liga NHL, tekme 12. decembra:

NEW JERSEY - LOS ANGELES 5:1

Zajac 14., Hall 17., 36., Boyle 38., Gibbons 60.; Mitchell 53.



BUFFALO - OTTAWA 3:2

PHILADELPHIA - TORONTO 4:2

WASHINGTON - COLORADO 5:2

COLUMBUS - EDMONTON 2:7

ST. LOUIS - TAMPA BAY 0:3

MINNESOTA - CALGARY ** 2:1

CHICAGO - FLORIDA * 3:2

VEGAS - CAROLINA ** 2:3



* - podaljšek; ** - kazenski streli

Vzhodna konferenca:

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 30 22 6 2 46 TORONTO MAPLE LEAFS 32 20 11 1 41 BOSTON BRUINS 27 14 9 4 32 MONTREAL CANADIENS 31 13 14 4 30 FLORIDA PANTHERS 31 12 14 5 29 DETROIT RED WINGS 30 11 13 6 28 OTTAWA SENATORS 29 9 13 7 25 BUFFALO SABRES 31 8 17 6 22 METROPOLITANSKA DIVIZIJA COLUMBUS BLUE JACK. 31 19 11 1 39 WASHINGTON CAPITALS 32 19 12 1 39 NEW JERSEY DEVILS 30 17 9 4 38 NEW YORK ISLANDERS 30 17 10 3 37 NEW YORK RANGERS 30 16 11 3 35 PITTSBURGH PENGUINS 32 16 13 3 35 PHILADELPHIA FLYERS 30 12 11 7 31 CAROLINA HURICANES 30 12 11 7 31

Zahodna konferenca:

CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To ST. LOUIS BLUES 32 21 9 2 44 WINNIPEG JETS 31 18 8 5 41 NASHVILLE PREDATORS 29 18 7 4 40 MINNESOTA WILD 30 16 11 3 35 DALLAS STARS 31 17 13 1 35 CHICAGO BLACKHAWKS 31 15 11 5 35 COLORADO AVALANCHE 30 14 14 2 30 PACIFIŠKA DIVIZIJA LOS ANGELES KINGS 32 20 9 3 43 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 30 19 9 2 40 SAN JOSE SHARKS 29 16 10 3 35 CALGARY FLAMES 31 16 12 3 35 ANAHEIM DUCKS 31 13 11 7 33 VANCOUVER CANUCKS 31 14 13 4 32 EDMONTON OILERS 31 13 16 2 28 ARIZONA COYOTES 33 7 21 5 19

Tekme 13. decembra:

OTTAWA - NY RANGERS

NY ISLANDERS - DALLAS

DETROIT - BOSTON

VANCOUVER - NASHVILLE

Mitja Lisjak