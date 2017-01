Olimpija končala niz porazov - najstnik Spreitzer zaklenil vrata

Mladi vratar zbral kar 45 obramb

8. januar 2017 ob 19:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

Hokejisti Olimpije so končali niz 16 zaporednih porazov v Ligi Ebel. V Tivoliju so premagali Bolzano z 1:0. Odločilni zadetek je dosegel Nik Pem v 34. minuti.

Izbranci Bojana Zajca so pred današnjim večerom zadnjič zmagali 27. novembra proti Beljaku s 4:3 po podaljšku. Šele tretjič v letošnji sezoni so osvojili vse tri točke.

Zdesetkana domača ekipa, v kateri je tako kot na prejšnjem dvoboju v petek proti Dornbirnu manjkalo precej nosilcev igre, je poskrbela za presenečenje proti ekipi z vrha lestvice. V vratih je blestel 19-letni Tilen Spreitzer, ki je zbral kar 45 obramb.

Mušič zadel vratnico

Ljubljančani so bili enakovredni v prvi tretjini, Spreizter je bil razpoložen ob nevarnih akcijah Bolzana, domači pa so imeli ob neučinkovitosti z igralcem več najlepšo priložnost celo ob igralcu manj, a je Aleš Mušič po protinapadu zadel vratnico.

Pem spreten pred vrati

Bolzano je imel v nadaljevanju premoč in več strelov, gostitelji pa so s srčno in borbeno igro dolgo vztrajali pri 0:0. Večjih priložnosti si sicer niso pripravili, so pa zdržali ob igralcu manj in tako nekoliko lažje zadihali po pritisku južnotirolske ekipe.

V 34. minuti je Žiga Pešut pripeljal plošček v napadalno tretjino in streljal mimo vrat. Sacha Guimond je prišel do strela, pred vrati pa je Nik Pem spremenil smer ploščka, ki je končal v mreži.

Minimalno vodstvo je dalo krila domačim, obenem pa spodbudilo tudi favorizirane goste. Pritisk pred Spreitzerjem je naraščal, do konca drugega dela pa so zmaji zdržali.

Velik pritisk Bolzana ni obrodil sadov

Zeleno-beli so vso zadnjo tretjino garali v obrambi in pomagali Spreitzerju ter prežali na protinapade. Najnevarnejši je bil Kristjan Čepon, pozneje še Guimond. V vratih je Spreitzer v zadnjih minutah branil sijajno, gostje so poskušali še brez vratarja, a ni jim uspelo izenačiti. 300 najzvestejših navijačev je konec tekme pričakalo na nogah, nazadnje pa so lahko za izjemno borbeno predstavo in zmago domačim namenili tudi zaslužen aplavz. Razmerje v strelih na vrata je bilo 13:45.

Prihodnji teden še trije krogi rednega dela

Do konca prvega dela Lige Ebel, kjer so Ljubljančani že dolgo obsojeni na zadnje mesto, so le še trije krogi. V sredo zmaji gostujejo v Innsbrucku.

41. krog:

OLIMPIJA - BOLZANO

1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

300; Pem 34.

FEHERVAR - INNSBRUCK

2:4 (0:0, 1:2, 1:2)

ORLI ZNOJMO - DORNBIRN

3:4 (2:1, 1:1, 0:2)

SALZBURG - DUNAJ

2:4 (2:0, 0:4, 0:0)

GRADEC - VSV BELJAK

5:2 (2:2, 2:0, 1:0)

LINZ - KAC CELOVEC

4:5 (3:0, 0:3, 1:2)

Lestvica: * x DUNAJ 41 26 6 4 5 +58 94 SALZBURG 41 20 7 5 9 +41 79 LINZ 41 21 5 5 10 +35 78 BOLZANO 41 20 3 5 13 +16 71 INNSBRUCK 41 18 3 5 15 +4 65 KAC CELOVEC 41 17 4 4 16 +7 63 VSV BELJAK 41 13 6 5 17 +1 56 ORLI ZNOJMO 41 15 4 3 19 -17 56 GRADEC 41 16 2 3 20 +8 55 FEHERVAR 41 11 8 4 18 -22 53 DORNBIRN 41 13 0 7 21 -30 46 OLIMPIJA 41 3 5 3 30 -101 22 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

