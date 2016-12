Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Žiga Pešut je sredi druge tretjine dosegel drugi zadetek Olimpije. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Olimpija na silvestrovanje s 13. zaporednim porazom

V nedeljo gostovanje v Gradcu

30. december 2016 ob 22:01

Beljak - MMC RTV SLO

Hokejisti Olimpije so v 37. krogu Lige Ebel v gosteh visoko z 8:2 izgubili z Beljakom, proti kateremu so 27. novembra zadnjič zmagali, ko so ga doma premagali v podaljšku.

Ljubljančani so na Koroškem pred 2.800 gledalci sicer že v 4. minuti povedli, a nato že pred koncem prve tretjine zaostajali. Na začetku drugega dela so v razmaku minute in pol prejeli dva zadetka, Žiga Pešut je hitro znižal na 4:2, toda sledili so še štirje goli VSV-ja in zanesljivo slavje gostiteljev.

Olimpija je klonila 13. zapored, v nedeljo pa bo gostovala v Gradcu.

37. krog:

VSV BELJAK - OLIMPIJA

8:2 (2:1, 3:1, 3:0)

Locke 7., McGrath 16., 25., 46., Nageler 27., Verlič 39., Latendresse 48., Hunter 57.; Bussieres 4., Pešut 29.

SALZBURG - ORLI ZNOJMO

4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

INNSBRUCK - LINZ

1:5 (0:1, 0:3, 1:1)



BOLZANO - GRADEC

2:1 (0:0, 0:1, 2:0)



Danes ob 20.00:

FEHERVAR - KAC CELOVEC

("zimska klasika" v Budimpešti)



Odigrano v četrtek:

DUNAJ - DORNBIRN

4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Lestvica: * x DUNAJ 37 23 6 3 5 +51 84 LINZ 37 19 5 5 8 +35 72 SALZBURG 37 19 5 5 6 +35 72 BOLZANO 37 20 3 3 11 +21 69 KAC CELOVEC 36 16 4 3 13 +15 59 INNSBRUCK 37 15 3 5 14 0 56 ORLI ZNOJMO 37 14 4 3 16 -12 53 VSV BELJAK 37 13 4 5 15 +4 52 GRADEC 37 13 2 3 19 +1 46 FEHERVAR 36 10 6 4 16 -22 46 DORNBIRN 37 10 0 6 21 -34 36 OLIMPIJA 37 2 5 2 28 -94 18 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

M. R.