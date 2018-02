Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 6 glasov Ocenite to novico! Najboljši strelec Olimpije Andrej Hebar je končni izid postavil v zadnji minuti. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Olimpija se po zmagi nad Cortino veseli uvrstitve v končnico

Jesenice po kazenskih strelih premagale Vipiteno

27. februar 2018 ob 22:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Hokejisti SŽ Olimpije so si dva kroga pred koncem rednega dela Alpske lige zagotovili nastop v končnici. V Tivoliju so bili s 3:1 boljši od Cortine.

V 17. minuti je prvi gol na tekmi od daleč dosegel Maks Selan, ko so imeli Ljubljančani na ledu igralca več. Na enak način je v 22. minuti povišal na 2:0. Po 23 sekundah zadnje tretjine je, prav tako ob "powerplayu", zaostanek gostov znižal najboljši strelec lige Riley Brace z izjemnim zadetkom pod prečko.

Končni izid je 50 sekund pred koncem postavil Andrej Hebar, edini hokejist iz Alpske lige, ki je igral na olimpijskih igrah v Pjongčangu. Zadel je v prazno mrežo, saj so gostje poskušali izenačiti z igro brez vratarja.

Končnica se bo s četrtfinalom začela prihodnji torek, pari bodo določeni tako, da si bodo prve štiri ekipe na lestvici v nedeljo svoje tekmece izbrale.

Sij Acroni Jesenice so v Podmežakli po kazenskih strelih z 2:1 premagale moštvo Vipiteno, ki ga vodi Ivo Jan. Jeseničani so bili v rednem delu tekme precej nevarnejši, saj so proti vratom sprožili 36 strelov, njihovi tekmeci pa 21. Odločilni gol pri kazenskih strelih je prispeval Žan Jezovšek.

40. krog:

SIJ ACRONI JESENICE - VIPITENO

2:1 (0:1, 0:0, 1:0) - po kazenskih strelih

550; Bašič 43.; Duffy 12.

SŽ OLIMPIJA - CORTINA

3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

242; Selan 17., 22., Hebar 60.; Brace 41.

ZELL AM SEE - SALZBURG MLADI 1:3

FELDKIRCH - BREGENZERWALD 7:4

RITTEN - LUSTENAU 7:4

FASSA - KAC MLADI 4:5 - v podaljšku

GARDENA - NEUMARKT 4:3 - po kazenskih strelih

ASIAGO - PUSTERTAL 2:1 - po kazenskih strelih

Lestvica:

ASIAGO 38 28 3 1 6 91 RITTEN SPORT 38 25 5 3 5 88 SIJ ACRONI JESENICE 38 24 4 2 8 82 FELDKIRCH 38 21 5 3 9 76 PUSTERTAL 38 20 2 6 10 70 SŽ OLIMPIJA 38 20 3 2 13 68 SALZBURG MLADI 38 19 4 2 13 67 VIPITENO 38 18 2 5 13 63 --------------------------------------- BREGENZERWALD 39 18 2 3 16 61 CORTINA 38 15 3 7 13 58 ZELL AM SEE 38 17 2 2 17 57 LUSTENAU 38 16 3 2 17 56 KITZBUHEL 38 11 2 5 20 42 GARDENA 38 10 3 2 23 38 NEMARKT 38 4 5 3 26 25 FASSA 39 6 1 1 31 21 KAC MLADI 38 1 2 2 33 9

M. R.