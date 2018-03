Olimpija v Podmežakli do konca pretila Jesenicam

Druga tekma v seriji bo v četrtek v Tivoliju.

6. marec 2018 ob 19:00,

Jesenice - MMC RTV SLO

Hokejisti Sij Acronija Jesenic so v prvi tekmi četrtfinala Alpske lige s 4:3 premagali SŽ Olimpijo, ki je v Podmežakli nudila dober odpor, saj je bilo razmerje strelov le 30:29 za favorizirane domačine.

Jeseničani so pred 1.800 gledalci povedli v 11. minuti, ko je ob prednosti igralca več (izključen je bil Kristjan Čepon) zadel Tadej Čimžar. Čimžar je bil na pravem mestu po odbitem ploščku vratarja Roberta Kristana. Domači so imeli v nadaljevanju še nekaj priložnosti za povišanje vodstva, a jih niso izkoristili.

Na drugi strani pa je Olimpija v 19. minuti izenačila. Andrej Hebar je v protinapadu sam pridrsal pred Clarka Saundersa, nato pa na kratko podal do Gala Korena, ki je plošček poslal pod prečko. Razmerje strelov po prvi tretjini 13:12 za železarje.

Piispanen kaznoval veliko napako Kristana

Jesenice so po 54 sekundah druge tretjine znova povedle. Kristan se je pred vrati "poigraval" s ploščkom, kar je kaznoval Markus Piispanen, ki je plošček potisnil čez golovo črto. Ljubljanski vratar je v 27. minuti klonil še tretjič, ko ga je precej z desne strani s strelom med nogama matiral Blaž Tomaževič. Na drugi strani je v 33. minuti Kralj sam pridrsal pred Saundersa, a je ta dobil dvoboj.

Zadeteka Magovaca za 4:1

Železarji so tudi zadnjo tretjino odprli z golom, za katerega je po vsega 14 sekundah poskrbel Aleksandar Magovac. Olimpija je bila v navidez izgubljenem položaju, a se ni predala.

Hebar in Chvatal Olimpijo vrnila v igro

Gol upanja je prispeval Andrej Hebar, ki je v 47. minuti presenetil Saundersa s strelom od daleč. V 56. minuti je Hebar mojstrsko podal še do Aljaža Chvatala, ki je matiral Saundersa za 4:3. Tekma je bila znova povsem odprta. Zmaji so pritiskali za izenačenje, minuto in pol pred koncem so poskusili tudi brez vratarja Kristana, a je domača obramba vzdržala. Razmerje strelov 30:29 za Jesenice.

Druga tekma v seriji na štiri zmage bo v četrtek ob 19.15 v Tivoliju.

HOKEJ NA LEDU



ALPSKA LIGA



ČETRTFINALE, prve tekme

SIJ ACRONI JESENICE - SŽ OLIMPIJA

4:3 (1:1, 2:0, 1:2)

1.800; Čimžar 11., Piispanen 21., Tomaževič 27., Magovac 41.; Koren 19., Hebar 47., Chvatal 56.



Danes ob 19.30:

FELDKIRCH - PUSTERTAL



Ob 20.00:

RITTEN - SALZBURG MLADI



Ob 20.30:

ASIAGO - VIPITENO



Igrajo na štiri zmage. Ostali termini so 8., 10., 13., po potrebi pa še 15., 17. in 20. marec.

A. V.