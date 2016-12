Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Tim Ograjenšek je dosegel edini zadetek Olimpije. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Orli izkoristili velike napake Olimpije

Na koroškem derbiju zmaga KAC-a

28. december 2016 ob 22:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

Hokejisti Olimpije so v 36. krogu Lige Ebel doživeli 12. zaporedni poraz. Orli iz Znojma, pri katerih so Ljubljančani pred 10 dnevi osvojili točko, so v Tivoliju slavili z 1:4.

V 4. minuti je imel izjemno priložnost za vodstvo Žiga Pešut, a je ni izkoristil. Kazen je sledila kmalu, saj je v 9. minuti z močnim diagonalnim strelom z desne strani za 0:1 zadel Martin Podešva. V drugi tretjini je bila Olimpija boljša, vendar še naprej neučinkovita, dobro je branil tudi gostujoči vratar. V 30. minuti je po lepem prodoru z leve strani na 0:2 povišal Štepan Csamango.

Začetek zadnje tretjine je bil po okusu 600 navijačev Olimpije. V 42. minuti je namreč Tim Ograjenšek po podaji Aleša Mušiča iz bližine z bekhendom znižal na 1:2. Olimpija je v nadaljevanju pritiskala, a se ji je primerila velika napaka ob igri z igralcem več, ko je v 55. minuti Csamango odvzel ploščico Chrisu Langkowu in odločil tekmo z zadetkom za 1:3. Po še eni napaki Boštjana Groznika v 58. minuti je končni izid iz bližine postavil David Bartos.

Zadnjo letošnjo tekmo bo Olimpija odigrala v petek v Beljaku. Prav proti Beljačanom je 27. novembra zadnjič zmagala, ko je doma slavila v podaljšku.

36. krog:

OLIMPIJA - ORLI ZNOJMO

1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

600; Ograjenšek 42.; Podešva 9., Csamango 30., 55., Bartos 58.

GRADEC - DORNBIRN

6:3 (1:2, 1:1, 4:0)

LINZ - DUNAJ

1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

VSV BELJAK - KAC CELOVEC

1:2 (1:0, 1:1, 0:0)

Latendresse 9.; Harand 24., Lundmark 28.

BOLZANO - INNSBRUCK

6:4 (4:1, 1:2, 1:1)



Danes ob 20.00:

FEHERVAR - SALZBURG

("zimska klasika" v Budimpešti)

Lestvica: * x DUNAJ 36 22 6 3 5 +48 78 LINZ 36 18 5 5 8 +31 69 SALZBURG 35 17 5 5 6 +27 66 BOLZANO 36 19 3 3 11 +20 63 KAC CELOVEC 36 16 4 3 13 +15 56 INNSBRUCK 36 15 3 5 13 +4 56 ORLI ZNOJMO 36 14 4 3 15 -10 50 VSV BELJAK 36 12 4 6 14 -2 49 GRADEC 36 13 2 3 18 +2 43 FEHERVAR 35 10 6 4 15 -16 46 DORNBIRN 36 10 0 6 20 -31 36 OLIMPIJA 36 2 5 2 27 -88 18 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

M. R.