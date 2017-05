Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Ottawa preseneča tudi v konferenčnem finalu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ottawa opravila s Pittsburghom že v uvodnih 13 minutah

Po prvi tretjini 4:0, po drugi 5:0

18. maj 2017 ob 08:53

Ottawa - MMC RTV SLO

Že prejeti zadetek v 48. sekundi je nakazal, da to ne bo večer hokejistov Pittsburgha. 12 minut pozneje je Ottawa vodila že s 4:0 in tretja tekma finala Vzhodne konference Lige NHL je bila praktično odločena.

Kanadčani so peti gol zabili ob koncu druge tretjine, častni zadetek za branilce naslova in končnih 5:1 pa je v 47. minuti postavil Sidney Crosby. Ottawa v seriji vodi z 2:1.

Odločilni sta bili dobri dve minuti sredi uvodne tretjine, ko je Ottawa trikrat premagala Marca Andrea Fleuryja. Med strelce so se vpisali Marc Methot, Derrick Brassard in Zack Smith.

Trener Pittsburgha Mike Sullivan je iz vrat potegnil Feluryja, ki je moral po štirih golih v devetih strelih mesto prepustiti Matthewu Murrayju. Junak lanskega pohoda Pingvinov do naslova je do konca zbral 19 obramb in klonil le enkrat. Na drugi strani je Craig Anderson ustavil 25 strelov.

Velike zasluge za odlične predstave Senatorjev ima trener Guy Boucher, ki je ekipo prevzel maja lani. Boucher je vztrajal pri zelo obrambni taktiki, ki jo mnogi označujejo za dolgočasno, a daje rezultate. Igralci so sprejeli trenerjevo filozofijo in zdaj natančno vedo, kje morajo stati na ledu in kakšne so njihove dolžnosti.

"Na tej stopnji je treba delati, kar ti ukaže trener. Mi smo le delavci. Ne ukvarjamo se s sistemom igre, ampak delamo to, kar nam ukaže trener. Zato smo tukaj," je povedal strelec prvega zadetka Mike Hoffman, ki je pod zdajšnjim trenerjem igral tudi v mladinski ligi.



Naslednja tekma bo v noči na soboto prav tako v Ottawi.

VZHOD, tretja tekma:

OTTAWA - PITTSBURGH (2:1)

5:1 (4:0, 1:0, 0:1)

Hoffman 1., Methot 11., Brassard 13., Smith 13., Turris 39.; Crosby 47.

Obrambe: Anderson 25; Fleury 5, Murray 19.



R. K.