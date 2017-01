Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Aleks Ovečkin je na 880 tekmah dosegel 546 golov in 455 podaj. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ovečkin presegel mejo tisoč točk v Ligi NHL

Washington v derbiju nadigral Pittsburgh

12. januar 2017 ob 09:58

Washington - MMC RTV SLO

Hokejist Washingtona Aleksander Ovečkin je 84. igralec v zgodovini Lige NHL, ki je dosegel tisoč točk. 31-letniku je mejnik dosegel na obračunu s Pittsburghom, ki so ga Capitalsi dobili s 5:2.

Ruski napadalec je za tisočo točko zadel že v 35. sekundi tekme, na 2:0 pa je povišal v 29. minuti.

Skupaj je Ovečkin do zdaj zaigral na 880 tekmah in zbral 546 golov in 455 podaj. "Zelo sem vesel, da sem dosegel ta mejnik. To je velik trenutek za Capitals, zame in za navijače," je po tekmi dejal najuspešnejši ruski igralec v NHL-u.

Poleg Ovečkina so se med strelce za Washington vpisali še Justin Williams, Nicklas Backström in Lars Eller, za Penguins pa sta bila strelca Jevgenij Malkin in Patric Hornqvist.

