Pokal Slovenije, finale: SŽ Olimpija - Sij Acroni Jesenice 1:1

V vratih Us in Saunders

8. september 2018 ob 20:00,

zadnji poseg: 8. september 2018 ob 20:11

Kranj - MMC RTV SLO

V finalu Pokala Slovenije se merita SŽ Olimpija in Sij Acroni Jesenice. Železarji v Kranju branijo naslov, ki so ga osvojili lani v Celju, ko so v finalu odpravili zmaje s 3:0.

Obe ekipi sta se zanesljivo prebili v finale. Ljubljančani so izločili Celje s 6:0 in Triglav s 4:2. Jeseničani še niso prejeli zadetka, Mariborčane so ugnali kar z 8:0, Slavijo Junior pa z 2:0.

Pred dvema tednoma sta se ekipi srečali v polfinalu Poletne lige na Bledu, ko je Olimpija zmagala z 2:0. Blestel je Žan Us, ki je tudi tokrat v vratih Olimpije. Čuvaj mreže Jesenic je Clarke Saunders.

Finale, danes ob 20.00:

SŽ OLIMPIJA - SIJ ACRONI JESENICE

1:1 (-:-, -:-, -:-)

Planko 4.; Pem 14.

A. G.