SŽ Olimpija do pokalne lovorike - Rajsar in Us junaka v Kranju

Železarji na začetku sezone še niso v pravi formi

8. september 2018 ob 20:00,

zadnji poseg: 8. september 2018 ob 22:08

Kranj - MMC RTV SLO

Hokejisti SŽ Olimpije so v finalu Pokala Slovenije premagali Sij Acroni Jesenice z 2:1. Odločilni zadetek je minuto pred koncem druge tretjine dosegel nekdanji železar Sašo Rajsar.

Zmaji so imeli več priložnosti, sprožili so tudi več strelov na vrata (43:34). V Tivoiju so sestavili precej boljšo ekipo v primerjavi z lansko sezono. Olimpija je igrala disciplinirano in ni dopustila državnim prvakom veliko priložnosti. Večkrat se je izkazal tudi odlični vratar Žan Us.



Srečanje na majhni ledeni ploskvi v dvorani Zlato polje so bolje začeli Ljubljančani, ki so povedli v 4. minuti. David Planko je bil natančen iz bližine. V 12. minuti je kapetan zmajev Aleš Mušič zaradi grobega naleta za vrati Jeseničanov prejel dvominutno kazen in še deset minut disciplinske kazni. Ob prednosti igralca več je Nik Pem z modre črte ukanil Žana Usa, ki se je nekajkrat izkazal z odličnimi obrambami.

V drugi tretjini so v zadnjih minutah Ljubljančani silovito pritisnili. Železarje so spravili pred njihova vrata. Nekajkrat se je izkazal Suanders, v 39. minuti pa je bil tudi kanadski vratar nemočen, saj je Sašo Rajsar iz bližine potisnil plošček v mrežo.

Obe ekipi sta se zanesljivo prebili v finale. Ljubljančani so izločili Celje s 6:0 in Triglav s 4:2. Jeseničani še niso prejeli zadetka, Mariborčane so ugnali kar z 8:0, Slavijo Junior pa z 2:0.

Pred dvema tednoma sta se ekipi srečali v polfinalu Poletne lige na Bledu, ko je Olimpija zmagala z 2:0.

Finale:

SŽ OLIMPIJA - SIJ ACRONI JESENICE

2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

400; Planko 4., S. Rajsar 39.; Pem 14.

A. G.