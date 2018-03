Rekord Kopitarja: Leta 1993 Gretzky, zdaj Hrušičan

Kralji klonili v podaljšku

21. marec 2018 ob 08:04

Winnipeg - MMC RTV SLO

Anže Kopitar je s podajo ob zadetku Dustina Browna v 29. minuti obračuna hokejistov Los Angelesa proti Winnipegu dosegel 82. točko v sezoni in s tem popravil svojo najboljšo znamko v Ligi NHL iz sezone 2009/10.

Nazadnje je 82 točk v dresu Kraljev vknjižil najboljši hokejist vseh časov Wayne Gretzky, ki mu je to uspelo leta 1993. Hrušičan je do rekorda prišel v 74. tekmi sezone. Do konca rednega dela jih je še osem.

Los Angeles se iz Winnipega vrača s točko, saj so Jetsi slavili v podaljšku. V 97. sekundi dodatka je srečanje s 26. golom v sezoni odločil Kyle Connor, ki je bil tudi strelec izenačujočega zadetka v 38. minuti. Kralji so drugič v 24 urah igrali podaljšek, ki ga za spremembo od tekme v Minnesoti niso dobili.

V golu Kraljev je blestel Jack Campbell, ki je zaustavil 36 od 38 strelov na svoja vrata. Precej manj dela je imel na drugi strani prav tako rezervni vratar Jetsov Eric Comrie, ki je zbral 16 obramb.

"Veliko je še stvari, ki jih moramo popraviti v vseh segmentih igre, toda na koncu večera sem zadovoljen s točko," je povedal Kopitar.

V drugi tretjini se je poškodoval mladi zvezdnik Winnipega Patrik Laine, ki se ni več vrnil na led. S tem je končan njegov točkovni niz, ki je trajal 15 tekem.

WINNIPEG - LOS ANGELES * 2:1

Connor 38., 62.; Brown 29. (podaja Kopitar)



NY ISLANDERS - PITTSBURGH 4:1

NY RANGERS - COLUMBUS 3:5

WASHINGTON - DALLAS 4:3

CAROLINA - EDMONTON 3:7

OTTAWA - FLORIDA 2:7

DETROIT - PHILADELPHIA * 5:4

TAMPA BAY - TORONTO 4:3

CHICAGO - COLORADO 1:5

VEGAS - VANCOUVER 4:1

SAN JOSE - NEW JERSEY 6:2

* - podaljšek * - kazenski streli

Tekme 21. marca:

BUFFALO - PHOENIX

PITTSBURG - MONTREAL

ST. LOUIS - BOSTON

CALGARY - ANAHEIM

VZHODNA KONFERENCA TAMPA BAY LIGHTNING 73 50 19 4104 BOSTON BRUINS 71 45 17 9 99 TORONTO MAPLE LEAFS 73 43 23 7 93 WASHINGTON CAPITALS 73 42 24 7 91 PITTSBURGH PENGUINS 73 41 27 5 87 COLUMBUS BLUE JACKETS 74 41 28 5 87 PHILADELPHIA FLYERS 74 37 25 12 86 NEW JERSEY DEVILS 73 37 28 8 82 -------------------------------------- FLORIDA PANTHERS 71 37 27 7 81 CAROLINA HURRICANES 73 31 31 11 73 NEW YORK RANGERS 73 32 33 8 72 NEW YORK ISLANDERS 73 31 32 10 72 DETROIT RED WINGS 73 27 35 11 65 MONTREAL CANADIENS 73 26 35 12 64 OTTAWA SENATORS 72 26 35 11 63 BUFFALO SABRES 72 23 37 12 58 ZAHODNA KONFERENCA NASHVILLE PREDATORS 72 48 14 10 106 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 73 47 21 5 99 WINNIPEG JETS 73 44 19 10 98 SAN JOSE SHARKS 73 41 23 9 91 MINNESOTA WILD 73 41 24 8 90 COLORADO AVALANCHE 73 40 25 8 88 LOS ANGELES KINGS 74 40 27 7 87 ANAHEIM DUCKS 73 37 24 12 86 -------------------------------------- DALLAS STARS 74 38 28 8 84 ST. LOUIS BLUES 72 39 28 5 83 CALGARY FLAMES 74 35 29 10 80 EDMONTON OILERS 73 32 36 5 69 CHICAGO BLACKHAWKS 74 30 35 9 69 ARIZONA COYOTES 72 24 37 11 59 VANCOUVER CANUCKS 73 25 39 9 59

R. K.