Rezervist Matt Murray ustavil nalet Ottawe

Pittsburgh z "brejkom" izenačil izid v zmagah

20. maj 2017 ob 07:46

Ottawa - MMC RTV SLO

Pittsburgh je v konferenčnem finalu končnice Lige NHL proti Ottawi izenačil izid v zmagah na 2:2, potem ko je na krilih Crosbyja in vratarja Murrayja zmagal z 2:3.

Kapetan Sidney Crosby se je izkazal z golom in podajo, vratar Matt Murray, ki je med vratnicama zamenjal Marc-Andreja Fleuryja (Murray je branil prvič v letošnji končnici), pa je zbral 22 obramb, od tega devet v zadnji tretjini, ko je Ottawa močno pritisnila. Zadnjih 35 sekund je imela na ledu igralca več, vendar ni izsilila podaljška.

"Ni bilo enostavno, a treba je pač vskočiti in se prepustiti tekmi. Mislim, da sem opravil dobro delo, soigralci pa so bili neverjetni. Zelo smo potrebovali to zmago," je komentiral Murray.

Za branilce naslova, ki so sredi druge tretjine povedli s 3:0, pa sta poleg Crosbyja zadela še Brian Dumoulin in Olli Maatta.

Pri gostiteljih sta se med strelce vpisala Clarke MacArthur in Tom Pyatt, vratar Craig Anderson je ubranil 32 strelov.

Peta tekma bo v nedeljo v Pittsburghu.

LIGA NHL, končnica, konferenčni finale



VZHOD, četrta tekma:

OTTAWA - PITTSBURGH (v zmagah 2:2)

2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

MacArthur 39., Pyatt 55.; Maatta 20., Crosby 28., Dumoulin 32.



Obrambe: Anderson 32; Murray 24.

ZAHOD, peta tekma, sobota:

ANAHEIM - NASHVILLE (v zmagah 2:2)

Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

