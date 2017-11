Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Boštjan Goličič že šesto sezono igra v francoski ligi. Najprej je nosil dres Briancona, nato se je preselil v Gap, zdaj pa je v Grenoblu. Foto: EPA Francozi so na svetovnem prvenstvu elitne divizije 15. maja premagali Slovence s 4:1. Foto: Reuters Dodaj v

Risi bodo proti Francozom odigrali 400. tekmo v zgodovini

Goličič dobro pozna Francoze

8. november 2017 ob 21:22

Cergy - MMC RTV SLO

Slovenski hokejisti bodo v četrtek v Cergyju odigrali prvo tekmo na turnirju evropskega izziva. 400. tekmo v zgodovini bodo risi igrali proti gostiteljem turnirja.

Turnir v novem nacionalnem centru francoskega hokeja, 20 km oddaljenem od Pariza, bo zadnji test pred februarskim olimpijskim turnirjem v Pjongčangu. Aprila čaka rise še svetovno prvenstvo divizije I v Budimpešti.

Danes sta bila na sporedu še zadnja dva treninga. Novi (stari) selektor Kari Savolainen in pomočnik Nik Zupančič dobro poznata tekmece. Točno pred letom dni so se risi na Bledu pomerili z Latvijo, Belorusijo in Francijo. Tokrat bo na sporedu drugi turnir od predvidoma štirih med omenjenimi reprezentancami.

V četrt stoletja so slovenski hokejisti na 399 reprezentančnih nastopih palice prekrižali s 37 različnimi tekmeci. Dosegli so 194 zmag, 31 neodločenih izidov in 174 porazov, razlika v zadetkih znaša 1344:1120.

Največkrat, kar 40-krat, je bila slovenski nasprotnik Italija, sledijo ji Avstrija (31), Danska (27) in Francija (27). Le enkrat so nasproti risov stali hokejisti Južne Afrike in Španije. Prav tekma z Južno Afriko marca 1993 v Ljubljani je v zgodovino zapisana kot najvišja zmaga slovenske izbrane vrste (29:0), najvišji poraz pa so Sloveniji aprila 2003 na Finskem zadali gostitelji tistega prvenstva (12:0).

"Francozi so zelo dobro reprezentanca, ki že nekaj časa igra v elitni diviziji. Igrajo hiter in trd hokej, za nas so bili zelo neugodni. V četrtek jih želimo premagati. Imamo veliko izkušenj, smo homogena ekipa s pravim ekipnim duhom," je pojasnil napadalec Grenobla Boštjan Goličič.

Aleksandar Magovac, ki zelo dobro igra na Jesenicah, se je razveselil vpoklica v izbrano vrsto: "To je korak više v primerjavi z Alpsko ligo. Pričakujem veliko gledalcev, saj so Francozi gostitelji. Verjetno bo tekma zelo napeta in agresivna."

1. krog, četrtek ob 16.30:

BELORUSIJA - LATVIJA

Ob 20.00:

FRANCIJA - SLOVENIJA





2. krog, petek ob 16.30:

LATVIJA - SLOVENIJA

Ob 20.00:

BELORUSIJA - FRANCIJA





3. krog, sobota ob 18.00:

FRANCIJA - LATVIJA

Ob 20.00:

SLOVENIJA - BELORUSIJA

A. G.