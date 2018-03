Ritten z drugo zaporedno zmago do zaključnega ploščka

Asiago gladko v finale

26. marec 2018 ob 22:19

Ritten - MMC RTV SLO

Na tretji tekmi polfinala Alpske lige so hokejisti Rittna ugnali SIJ Acroni Jesenice s 4:1 in povedli z 2:1 v zmagah. Četrta tekma bo v sredo ob 19.00 v Podmežakli.

Italijanski prvaki so v soboto gladko odpravili železarje (0:4) in se jim oddolžili za grenek poraz na uvodni tekmi prejšnji četrtek, ko je v podaljšku odločil Nik Pem. Železarji so igrali brez Mihe Brusa, ki je zaradi bolečin v hrbtu ostal doma.

Znova je bila ključna prva tretjina, ko je Ritten zadel dvakrat. V 10. minuti je bil natančen Roland Hofer, šest minut zatem pa še Hanno Tauferer. Razmerje v strelih na vrata je bilo v uvodni tretjini 14:9.

V drugi tretjini so imeli gostitelji trikrat igralca manj in slovenski prvaki so pritisnili. Po pol ure igre je zadel Luka Bašič, ko je na kazenski klopi sedel nekdanji branilec Olimpije Brad Cole.

Odločitev je padla v 54. minuti, ko je Alex Frei povišal na 3:1. Trener Gaber Glavič je minuto in pol pred koncem iz vrat potegnil Clarka Saundersa. Igra s šestimi igralci se ni obrestovala, saj je Oscar Ahlströhm minuto in 13 sekund pred koncem zatresel prazno mrežo. Na koncu so imeli Jeseničani celo strel več na vrata (37:38).

Asiago že v finalu

V sredo si lahko Ritten z zmago na Gorenjskem že zagotovi finale. Morebitna peta tekma bo v soboto na Južnem Tirolskem. V drugem polfinalu je Asiago premagal Pustertal s 5:3 in se s 3:0 v zmagah že uvrstil v finalno serijo.

Polfinale, tretji tekmi:

RITTEN - SIJ ACRONI JESENICE 2:1

4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

800; Hofer 10., Tauferer 16., Frei 54., Ahlström 59.; Bašič 30.



ASIAGO - Pustertal 3:0

5:3 (2:0, 1:2, 2:1)

Izid v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na tri zmage. Finale se bo začel 2. aprila.

