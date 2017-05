Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Žiga Pance malce presenetljivo odhaja iz Celovca. Foto: www.alesfevzer.com Aleš Mušič je pustil neizbrisen pečat v Tivoliju. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Robar ostaja, Pance pa odhaja iz Celovca

Mušič odšel v Szekesfehervar

31. maj 2017 ob 19:14

Celovec - MMC RTV SLO

Slovenski reprezentant Žiga Pance, ki na majskem svetovnem prvenstvu zaradi poškodbe ni igral, ni več član KAC-a iz Celovca. Branilec Mitja Robar je podaljšal pogodbo.

28-letni Pance je lani na 68 tekmah za KAC dosegel 14 golov. Blestel je v končnici, v kateri je KAC v dramatični polfinalni seriji izločil Salzburg s 4:2 v zmagah. Pance je bil med najzaslužnejšimi za velik preobrat. V končnici Lige Ebel je dosegel pet golov.

34-letni Robar je podaljšal pogodbo za eno sezono, v pretekli je prispeval 20 točk (šest golov in 14 podaj). "V zelo kratkem času je Robar postal steber obrambe. Izkazal se je za pravega profesionalca in take potrebujemo v našem klubu," je pojasnil direktor Dieter Kalt.

"Ni nam bilo lahko, a morali smo se odločiti, da se razidemo z Žigo Pancetom in Markom Hurtubisom. Oba sta prinesla pozitivno vzdušje v garderobo. Za naslednjo sezono smo se odločili, da bomo poskusili z novimi tujimi okrepitvami," je še dodal Kalt.

Mušič se bo pridružil Vidmarju v Szefesfehervarju

Aleš Mušič, ki je celotno kariero nosil dres Olimpije, se prvič seli v tujino. V naslednji sezoni bo igral za Fehervar. Slovenski reprezentant je bil najbližje odhodu leta 2012, ko ga je trener Hannu Järvenpää želel odpeljati v Beljak. 34-letni Mušič je želel še vedno igrati v Ligi Ebel, v kateri pa v naslednji sezoni ne bo več zmajev.

"Takoj sem vedel, da moram unovčiti to enkratno priložnost. Odločitev je bila lahka, velikokrat sem že slišal dobre stvari o tem klubu. Vedno je bilo težko igrati v dvorani v Szefesfehervarju," je dejal Mušič, ki je v Ligi Ebel odigral kar 474 tekem.

Za Madžare bo v naslednji sezono igral tudi 31-letni branilec Luka Vidmar, s katerim sta skupaj nosila slovenski dres na svetovnem prvenstvu elitne divizije v Parizu. Vidmar je bil v pretekli sezoni član danskega Frederikshavna.

A. G.