Vratar Clarke Saunders je Rosu pojasnil, kaj ga čaka na Jesenicah. Foto: www.alesfevzer.com Trener Jure Vnuk in pomočnik Matej Hočevar sta zahihala rokave, letos ima Olimpija močnejšo ekipo in tudi cilji so postavljeni visoko. Foto: www.alesfevzer.com

Rose na preizkušnji na Jesenicah, v Tivoliju začetek priprav

Kadra najboljših slovenskih ekip vse bolj zapolnjena

30. julij 2018 ob 21:38

Ljubljana - MMC RTV SLO

Za hokejiste je konec počitnic in začele so se priprave na novo sezono v Alpski ligi. Pripravam Jeseničanov se bo 10. avgusta pridružil 24-letni ameriški branilec Doug Rose. Tudi v Tivoliju je že pestro dogajanje.

Rose prihaja v Podmežaklo na enomesečno preizkušnjo. Če bo na pripravljalnih tekmah zadovoljil trenerski štab, pa bo podpisal pogodbo do konca sezone. V lanski sezoni je igral v ameriški ligi NCAA za univerzo Stevenson in v SPHL-u za ekipo Macon Mayhem, s katero se je uvrstil v polfinale.

"To bo moja prva izkušnja igranja hokeja v Evropi in sem kar malo nervozen, obenem pa zelo navdušen, da prihajam v takšno hokejsko okolje, kot so Jesenice. Rad se vključim v napad in pripeljem plošček v napadalno tretjino. Ker pa sem vendarle obrambni igralec, je moja prioriteta dobra igra v obrambi," je dejal 178 cm visoki Američan.

Veliko podatkov o rivalstvu z Olimpijo je izvedel od Clarka Saundersa, ki je v lanski sezoni blestel v dresu železarjev, pred mesecem dni pa je podaljšal pogodbo.

Po poletnem premoru se je prvič zbrala tudi celotna ekipa Olimpije, ki jo bo tudi v novi sezoni vodil Jure Vnuk. V ekipi tudi letos ni nobenega tujca. Cilji so visoki – osvojitev naslova državnih in pokalnih prvakov ter uvrstitev v polfinale Alpske lige.

Sij Acroni Jesenice:

Vratarji:

Clarke Saunders

Urban Avsenik

Žiga Kogovšek

Branilci:

Andrej Tavželj

Gašper Korošec

Žiga Urukalo

Nejc Stojan

Lar Brun Rauh

Napadalci:

Luka Bašič

Urban Sodja

Tadej Čimžar

Luka Kalan

Nik Pem

Gašper Glavič

Blaž Tomaževič

Jaka Šturm

Erik Svetina

Gašper Seršen

Jaka Sodja

SŽ Olimpija:

Vratarja:

Tilen Spreitzer

Žan Us

Branilci:

David Planko

Kristijan Čepon

Aleš Kranjc

Nejc Brus

Luka Zorko

Žiga Svete

Uroš Batič

Nik Grahut

Andraž Cjuha

Jaka Bernard

Napadalci:

Aleš Mušič

Gal Koren

Miha Zajc

Anej Kujavec

Žan Jezovšek

Sašo Rajsar

Aljaž Chvatal

Janez Orehek

Gregor Koblar

Mark Sever

Luka Ulamec

Patrik Tišlar

Martin Bohinc

Marcel Lavriša

A. G.