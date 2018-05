Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 9 glasov Ocenite to novico! Rusi so danes trenirali v Royal Areni v Köbenhavnu. Foto: Reuters Hokejisti ZDA bodo imeli precej boljšo zasedbo kot na olimpijskih igrah. Foto: Reuters VIDEO Veliko zvezdnikov Lige NH... Dodaj v

Ruski hokejisti z močno zasedbo lovijo dvojno krono

3. maj 2018 ob 18:50

Köbenhavn - MMC RTV SLO, STA

V petek se v Köbenhavnu in Herningu začenja svetovno prvenstvo elitne divizije. Rusi bodo skušali osvojiti dvojno krono po zlatu na olimpijskih igrah. Naslov branijo Švedi.

Nikoli ne menjaj šampionske zasedbe. To je slogan Rusov. V postavi imajo 16 igralcev, ki so osvojili olimpijsko zlato v Pjongčangu, takrat pod imenom olimpijski športniki iz Rusije zaradi dopinške kazni krovne olimpijske organizacije. V ekipi je znova kapetan Pavel Dacjuk, manjkal pa bo najkoristnejši igralec olimpijskih iger Ilja Kovalčuk. Rusija ima novega (začasnega) selektorja, namesto Olega Znaroka jo bo na prvenstvu vodil Ilja Vorobjov.

Prihajajo tudi zvezdniki Lige NHL

V zadnjih letih so bile olimpijske igre najmočnejše tekmovanje v hokejskem svetu na reprezentančni ravni, letos bo SP po imenih celo močnejši. V Južni Koreji ni bilo vseh najboljših zaradi nesodelovanja Lige NHL, na Dansko pa bodo številni prišli. V Köbenhavnu in Herningu navijači nestrpno pričakujejo tudi največje zvezdnike, ki naj bi po slovesu svojih ekip v končnici Lige NHL takoj odpotovali v Evropo.

Kdo bo prišel na Dansko - Ovečkin ali Crosby?

Med najbolj pričakovanimi sta ruski zvezdnik Aleksander Ovečkin in Kanadčan Sidney Crosby, Washington in Pittsburgh se merita v polfinalu Vzhoda Lige NHL, eden izmed njiju pa bo zelo kmalu prost. Pri Kanadčanih imajo v postavi že Connorja McDavida, najboljšega strelca rednega dela, Američani pa Patricka Kana. S kar 18 igralci Lige NHL v ekipi velja Kanada za enega največjih favoritov za naslov 2018. Lani so Kanadčani prekinili serijo zmag na SP-ju pred številko tri, letos bi radi začeli novo.

Nemci močno oslabljeni

Močno oslabljeni bodo Nemci, ki so bili na olimpijskih igrah blizu senzacije. V finalu so imeli zlato medaljo že v rokah, a so Rusi izsilili podaljšek z igralcem manj in nato osvojili naslov. V postavi Nemcev manjka 15 igralcev z olimpijskih iger, zato se Nemci zavedajo, da bodo težko pripravili še eno senzacijo.

Branilci naslova Švedi prihajajo na Dansko z desetimi igralci iz NHL-a, tudi z Oliverjem Ekman-Larssonom. Lani so Švedi v finalu premagali Kanadčane z 2:1 po kazenskih strelih, Rusi so bili tretji. Zgodovinsko pa ima ta ekipa (v različnih oblikah, tudi še kot Sovjetska zveza) še vedno največ uspeha. Skupno kar 27 zlatih medalj, zadnjo iz leta 2014, le eno manj pa ima Kanada, nazadnje prvak leta 2016. Češka oziroma Češkoslovaška je na tej lestvici tretja z 12 zlatimi, zadnja je že rahlo oddaljena (2010), Švedska je z desetimi zlatimi četrta.

Slovaki ne morejo izpasti

Sistem tekmovanja je že nekaj let enak. V dveh skupinah s po osmimi ekipami igrajo vsaka z vsako, prve štiri po predtekmovanju napredujejo v četrtfinale, kjer bodo sledili boji na izpadanje, zadnja v vsaki predtekmovalni skupini pa bo izpadla v nižji kakovostni razred. Kdo bo izpadel, bo znano najpozneje 15. maja (če bo na zadnjem mestu v svoji skupini Slovaška, ki kot prirediteljica SP-ja 2019 ne sme izpasti, se bo poslovila skupno 14. ekipa letošnjega SP-ja).

Južna Koreja in Avstrija glavni kandidatki za izpad

Slovenija je prvič po devetih letih obtičala med drugoligaši, napredovanje sta si priborili Velika Britanija (prvič po letu 1994) in Italija. V skupini B imajo daleč najmanj kakovostno zasedbo hokejisti Južne Koreje, ki so si lani presenetljivo priborili napredovanje, letos pa kot gostitelji igrali tudi na OI. V skupini A sta Avstrija in Belorusija glavni kandidatki za izpad.

Prodanih več kot 300.000 vstopnic

Prvenstvo bo v novih in večnamenskih dvoranah, večja je Royal Arena v prestolnici, ki lahko za športne dogodke sprejme 12.500 navijačev. Nekoliko manjša Jyske Bank Boxen v Herningu sprejme 11.000 gledalcev. Že pred začetkom SP-ja so prodali več kot 300.000 vstopnic.

V petek prenos tekme Kanada - ZDA

Vsak dan si boste eno tekmo lahko ogledali na TV Slovenija 2 in na MMC-ju. V petek ob 16.15 bo na sporedu derbi med Kanado in ZDA. V soboto zvečer bo izjemno zanimiv sosedski obračun med Čehi in Slovaki.

Skupina A, Köbenhavn,



1. krog, petek ob 16.15:

RUSIJA - FRANCIJA

Ob 20.15:

ŠVEDSKA - BELORUSIJA

Sobota ob 12.15:

ŠVICA - AVSTRIJA

Ob 20.15:

ČEŠKA - SLOVAŠKA



2. krog, sobota ob 16.15:

FRANCIJA - BELORUSIJA

Nedelja ob 12.15:

AVSTRIJA - RUSIJA

Ob 16.15:

ŠVEDSKA - ČEŠKA

Ob 20.15:

SLOVAŠKA - ŠVICA

3. krog, ponedeljek ob 16.15:

BELORUSIJA - RUSIJA

Ob 20.15:

ŠVEDSKA - FRANCIJA

Torek ob 16.15:

AVSTRIJA - SLOVAŠKA

Ob 20.15:

ČEŠKA - ŠVICA



4. krog, sreda ob 16.15:

ŠVICA - BELORUSIJA

Ob 20.15:

ŠVEDSKA - AVSTRIJA

Četrtek ob 16.15:

SLOVAŠKA - FRANCIJA

Ob 20.15:

ČEŠKA - RUSIJA

5. krog, petek, 11. maja, ob 16.15:

FRANCIJA - AVSTRIJA

Ob 20.15:

BELORUSIJA - ČEŠKA

Sobota, 12. maja, ob 12.15:

SLOVAŠKA - ŠVEDSKA

Ob 20.15:

RUSIJA - ŠVICA



6. krog, sobota, 12. maja, ob 16.15:

AVSTRIJA - BELORUSIJA

Nedelja, 13. maja, ob 16.15:

FRANCIJA - ČEŠKA

Ob 20.15:

ŠVICA - ŠVEDSKA

Ponedeljek, 14. maja, ob 16.15:

RUSIJA - SLOVAŠKA

7. krog, ponedeljek, 14. maja, ob 20.15:

ČEŠKA - AVSTRIJA

Torek, 15. maja, ob 12.15:

ŠVICA - FRANCIJA

Ob 16.15:

BELORUSIJA - SLOVAŠKA

Ob 20.15:

RUSIJA - ŠVEDSKA

Skupina B, Herning,



1. krog, petek ob 16.15:

ZDA - KANADA

Ob 20.15:

NEMČIJA - DANSKA

Sobota ob 12.15:

NORVEŠKA - LATVIJA

Ob 16.15:

FINSKA - JUŽNA KOREJA



2. krog, sobota ob 20.15:

DANSKA - ZDA

Nedelja ob 12.15:

JUŽNA KOREJA - KANADA

Ob 16.15:

NEMČIJA - NORVEŠKA

Ob 20.15:

LATVIJA - FINSKA

3. krog, ponedeljek ob 16.15:

ZDA - NEMČIJA

Ob 20.15:

KANADA - DANSKA

Torek ob 16.15:

JUŽNA KOREJA - LATVIJA

Ob 20.15:

FINSKA - NORVEŠKA



4. krog, sreda ob 16.15:

NEMČIJA - JUŽNA KOREJA

Ob 20.15:

FINSKA - DANSKA

Četrtek ob 16.15:

ZDA - LATVIJA

Ob 20.15:

NORVEŠKA - KANADA

5. krog, petek, 11. maja, ob 16.15:

DANSKA - NORVEŠKA

Ob 20.15:

ZDA - JUŽNA KOREJA

Sobota, 12. maja, ob 12.15:

LATVIJA - NEMČIJA

Ob 20.15:

KANADA - FINSKA



6. krog, sobota, 12. maja, ob 16.15:

DANSKA - JUŽNA KOREJA

Nedelja, 13. maja, ob 16.15:

NORVEŠKA - ZDA

Ob 20.15:

NEMČIJA - FINSKA

Ponedeljek, 14. maja, ob 20.15:

KANADA - LATVIJA

7. krog, ponedeljek, 14. maja, ob 16.15:

JUŽNA KOREJA - NORVEŠKA

Torek, 15. maja, ob 12.15:

FINSKA - ZDA

Ob 16.15:

KANADA - NEMČIJA

Ob 20.15:

LATVIJA - DANSKA

A. G.