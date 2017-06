Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Finec Kari Savolainen je novi selektor slovenske hokejske reprezentance. Na klopi je zamenjal Nika Zupančiča. 62-letni Finec je bil selektor Slovenije že v sezonah 2003/2004 in 2004/2005. Foto: hokej.si V klubih so igralci seveda vsak dan skupaj, ampak le na tekmi ali treningu in v morebitni osami pred zahtevnimi nastopi. V reprezentancah so običajno največja težava dolgotrajno skupno bivanje pred velikimi tekmovanji. In hokejistom se to ponovi iz leta v leto, saj v nasprotju z njimi drugi nimajo tekmovanj na najvišji ravni vsako leto. VIDEO Jutranja športna zgodba:... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Savolainen bolj piš kot hokejski vihar

27. junij 2017 ob 09:36

Včerajšnje obvestilo, da ima hokejska reprezentanca pred olimpijsko sezono in drugim zaporednim nastopom pod petimi krogi novega selektorja, je za večino udarila kot nedeljske strele, ki so parale nebo nad Slovenijo.

Za najbolje obveščene to ni bilo nič novega, obenem pa se je dobesedno od slovenskega hokejskega slovesa s Parizom pred dobrim mesecem dni vedelo, da se obetajo spremembe. Ravnotežje je bilo namreč podrto. Ves čas je v zraku viselo vprašanje, kaj se bo zgodilo, le najbolj naivni pa so razmišljali, da se bo v novo hokejsko sezono vstopilo po starem.

Že na zadnjih pripravah je sem ter tja tudi med nas pricurljala kakšna nenavadna novica, češ da v slovenski garderobi ni vse tako, kot bi si želeli. Kaj v moštvenem športu pomeni, da se je nekaj zrušilo na tem področju, pa veste prav vsi, ki ste kadar koli vsaj malo okusili, kaj pomeni moštveni pristop k nalogam, ki jih zahteva šport, kjer o končnem uspehu ne odloča le sposobnost enega posameznika.

Vsak si želi, da bi dihali kot eno

Seveda bi zdaj lahko iskali krivce, ki so podrli nekdanjo idilo, pa zaradi tega ne bi bilo veliko bolje. Prav vsak, ki dobi nalogo, da vodi katero koli ekipo, si običajno najbolj želi, da bi vsi, ki jih ima na voljo, dihali kot eno. Na klubski ravni je to obenem lažje in težje kot v reprezentancah. V klubih so igralci seveda vsak dan skupaj, ampak le na tekmi ali treningu in v morebitni osami pred zahtevnimi nastopi. V reprezentancah so običajno največja težava dolgotrajno skupno bivanje pred veliki tekmovanji. In hokejistom se to ponovi iz leta v leto, saj v nasprotju z njimi drugi nimajo tekmovanj na najvišji ravni vsako leto.

Opravljen tudi pogovor z igralci

Generalni sekretar zveze in obenem športni direktor Dejan Kontrec nam je ob vnovičnem angažiranju Finca Karija Savolainena, ki je bil v tej vlogi pri nas nazadnje pred 12 leti, zatrdil, da ne gre za tektonski premik, ampak nekakšno okrepitev strokovnega vodstva. Le-to je februarja na Poljskem, da ne omenjamo zadnjih olimpijskih kvalifikacij v Minsku, še vse držalo v vajetih. V Parizu in v dneh pred potjo v Francijo pa se je že dalo slutiti, da ni več tako. Odločitev nekdanjega reprezentanta je taka, kot je, in je najbrž še pravočasna. Opravljen je bil tudi pogovor z nekaterimi igralci, ki naj bi imeli največji vpliv tudi zunaj garderobe in jim igralni dres krasi napis s črko C ali A. Ali je vse to dovolj, da se bo znova pihalo v le en rog, pa bo seveda pokazal šele čas. Igralci, tudi najkakovostnejši dobro vedo, da morebitnih zamenjav zanje sploh ni. Tudi športni direktor pa se najbrž dobro zaveda, da nič ne seže čez složnost igralskega kadra. In ta naj še vedno ne bi bila vprašljiva.

Savolainen bo znova odšel v svoj mir

Kako močna je karizma severnjaka, ki je pri nas morda celo najbolj cenjen hokejski strokovnjak, se bo videlo tudi na tem izpitu. Če smo nekoliko strogi do zdajšnjega selektorja Nika Zupančiča, je z zadnjo potezo nekdanjega soigralca, zdaj pa šefa, le nekoliko okrepljeno strokovno vodstvo. Torej bolj piš kot pa kakšen hud hokejski vihar. Vsekakor pa sprememba, če je tlela v športnem direktorju, sprejeta do časa. Od tega, kako se bodo na to odzvali oklepniki v garderobi, pa bo odvisno, kako bomo ocenjevali olimpijsko sezono z dvema velikima izzivoma – ponovitvijo olimpijskega četrtfinala in vrnitvijo med hokejsko elito. Ne glede na razplet, bo Kari Savolainen znova odšel v svoj mir severa in o rešitvi za tedaj bo treba začeti razmišljati čim prej.

Dare Rupar, Val 202