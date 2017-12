Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Slovenski hokejist so prvenstvo začeli z zmagama proti Litvi in Ukrajini, nato pa sta sledila poraza s Poljsko in Norveško. Foto: Sara Ros/HZS Sorodne novice Mladi Slovenci po visokem vodstvu popustili, a le zmagali Dodaj v

Slovenski hokejisti zapravili možnosti za napredovanje

V petek ob 16.30 še z Italijo

13. december 2017 ob 21:28

Bled - MMC RTV SLO, STA

Slovenska hokejska reprezentanca do 20 let je na svetovnem prvenstvu divizije I (skupina B) na Bledu doživela drugi poraz. V 4. krogu je bila Norveška boljša s 5:1 (1:0, 2:1, 2:0).

Drugi poraz na SP-ju tudi pomeni, da Slovenija nima več možnosti za prvo mesto in s tem preboj v višji tekmovalni razred. Po nepopolnem četrtem krogu ima namreč domača reprezentanca na lestvici na tretjem mestu sedem točk, na prvih dveh pa sta s po 11 Norveška in Poljska. Ti reprezentanci bosta v petek igrali zadnjo tekmo na SP in odločali o zmagovalcu prvenstva.

Tokrat je bilo hitro jasno, da bodo Slovenci težko iztržili ugoden izid. Več dela je imel vratar Žiga Kogovšek, ki so ga Norvežani v prvem delu premagali enkrat, po norveškem vodstvu z 2:0 pa je v drugi tretjini za nekaj upanja poskrbel Anej Kujavec, ko je znižal na 1:2. A so slovenski tekmeci še pred koncem tretjine zadeli še enkrat, premoč na ledu pa so nato kronali še z dvema zadetkoma v zadnji tretjini in visoko zmagali.

V četrtek bo na SP prost dan, v zadnjem krogu se bo Slovenija v petek ob 16.30 pomerila z Italijo.

