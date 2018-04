Sabolič: Z zmago zapreti usta vsem dvomljivcem

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 18 glasov Ocenite to novico! Slovenija bo danes ob 16. uri igrala z Italijo in upala na vrnitev v elitni razred svetovnega hokeja. Foto: EPA Sorodne novice Verlič: Sezono lahko končamo na čudovit način Dodaj v

28. april 2018 ob 07:57

Budimpešta - MMC RTV SLO

V Budimpešti se bo danes končalo svetovno hokejsko prvenstvo divizije I. Slovenija bo ob 16. uri igrala z Italijo, zmaga po rednem delu pa jo pelje nazaj v elitno skupino.

"Tako nenavadnega turnirja še nisem doživel," je včeraj komentiral slovenski selektor Kari Savolainen. In res, gneča na lestvici je neverjetna, pred zadnjim krogom je v boju za eno od prvih dveh mest odpisana le Poljska, ki pa ima še možnosti za obstanek, tako da bo v današnjem obračunu s Kazahstanom zelo motivirana.

Danes se tako obeta razburljiv zadnji krog turnirja s številnimi možnostmi za napredovanje in izpad. Zmaga po rednem delu in nove tri točke bi za rise zanesljivo pomenili osvojitev eno od prvih dveh mest (v primeru istega števila točk odločajo medsebojne tekme) in s tem vrnitev med elito za 2019. Andrej Hebar po zlomu prsta na roki verjetno ne bo mogel pomagati soigralcem. Robert Sabolič je dobil hud udarec v koleno, a bo zaigral: "Zelo si želim te zmage, da zapremo usta vsem v Sloveniji."

Prenos tekme Slovenija - Italija bo na TV SLO 2 in na MMC-ju.

SP divizije I, 5. krog, danes ob 12.30:

KAZAHSTAN - POLJSKA



Ob 16.00:

SLOVENIJA - ITALIJA



Ob 19.30:

MADŽARSKA - VELIKA BRITANIJA

Lestvica: * x VELIKA BRITANIJA 4 3 0 0 1 9 ITALIJA 4 2 0 0 2 6 KAZAHSTAN 4 2 0 0 2 6 SLOVENIJA 4 2 0 0 2 6 MADŽARSKA 4 2 0 0 2 6 POLJSKA 4 1 0 0 3 3 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

