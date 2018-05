Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Rusija je s 3:0 premagala Slovaško, o prvem mestu v predtekmovalni skupini A pa bo odločala torkova večerna tekma s Švedsko. Foto: Reuters VIDEO Gusev z močnim strelom ru... Sorodne novice Eisenschmid s krstnim zadetkom pokopal Fince Finci odčitali lekcijo Kanadčanom Dodaj v

Rusija na torkov derbi s popotnico zmage nad Slovaki

Kanada bo ob 20.15 igrala z Latvijo

14. maj 2018 ob 16:17,

zadnji poseg: 14. maj 2018 ob 18:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na svetovnem prvenstvu v hokeju je Rusija v Köbenhavnu s 4:0 premagala Slovaško, ki ima zdaj slabe možnosti za preboj v četrtfinale.

Rusi, ki jih v torek čaka derbi predtekmovalne skupine A s Švedsko, so po zadetku Nikite Guseva (močan strel z razdalje) v 17. minuti povedli z 2:0, izid pa je ostal nespremenjen do finiša, ko so Slovaki tvegali in igrali brez vratarja, vendar prejeli še dva zadetka v prazen gol.

Zvečer se bo s tekmo med Češko in Avstrijo že začel zadnji krog predtekmovanja. Preostale tri tekme bodo v torek.

V predtekmovalni skupini B bo Kanada ob 20.15 igrala z Latvijo. V uvodni tekmi 7. kroga je Norveška s 3:0 premagala Južno Korejo.

SP v hokeju, skupina A, Köbenhavn

6. krog, danes ob 16.15:

RUSIJA - SLOVAŠKA

4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

10.500; Mamin 12., Gusev 17., Šalunov 59., Mikhejev 60.

7. krog, danes ob 20.15:

ČEŠKA - AVSTRIJA



Torek ob 12.15:

ŠVICA - FRANCIJA



Ob 16.15:

BELORUSIJA - SLOVAŠKA



Ob 20.15:

RUSIJA - ŠVEDSKA

Lestvica: * x ŠVEDSKA 6 5 1 0 0 17 RUSIJA 6 5 0 1 0 16 ČEŠKA 6 2 3 0 1 12 ŠVICA 6 2 1 1 2 9 -------------------------------------- SLOVAŠKA 6 2 0 2 2 8 FRANCIJA 6 2 0 0 4 6 AVSTRIJA 6 1 0 1 4 4 BELORUSIJA 6 0 0 0 6 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

SKUPINA B, Herning,

6. krog, danes ob 20.15:

KANADA - LATVIJA

7. krog:

JUŽNA KOREJA - NORVEŠKA

0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Lindström 14., Olsen 47., Holos 51.



Torek ob 12.15:

FINSKA - ZDA



Ob 16.15:

KANADA - NEMČIJA



Ob 20.15:

LATVIJA - DANSKA

Lestvica: * x ZDA 6 4 2 0 0 16 FINSKA 6 4 0 1 1 13 DANSKA 6 3 1 0 2 11 KANADA 5 3 0 1 1 10 -------------------------------------- LATVIJA 5 2 1 1 1 9 NEMČIJA 6 1 1 2 2 7 NORVEŠKA 7 1 1 1 4 6 JUŽNA KOREJA 7 0 0 0 7 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih





