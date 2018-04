Urbas: Šlo bo na nož. Za nas šteje le zmaga.

Slovenci v soboto ob 16.00 še z Italijo

27. april 2018 ob 10:29

Budimpešta - MMC RTV SLO, STA, Televizija Slovenija

Slovenske hokejiste na svetovnem prvenstvu divizije I v Budimpešti ob 16.00 čaka obračun s Kazahstanom. Cilj risov je jasen: zmaga, s katero bi ostali v igri za napredovanje med elito.

Slovenci v Budimpešti upajo na razplet v slogu pregovora o slabem začetku in dobrem koncu. Po dveh porazih z Veliko Britanijo in Poljsko so v 3. krogu premagali gostitelje Madžare, a se zavedajo, da morajo, če želijo še računati na uvrstitev pri vrhu in morebitno napredovanje med elito, zmagati na obeh preostalih tekmah. Poleg današnje s Kazahstanom bodo v soboto igrali še z Italijo.

Po drugi strani pa bo zaradi velike izenačenosti letošnjega SP-ja vsaka točka pomembna tudi zato, da se Slovenci izognejo črnemu scenariju in zadnjemu mestu.

Slovenci so v četrtek opravili miren trening, večina igralcev je imela prosto oziroma so imeli le suhi trening. Selektor Kari Savolainen se zaveda, da sta ob razmerah, kakršne vladajo v dvorani Laszla Pappa, kjer je vroče, led pa slab, pomembna tudi počitek oziroma sproščenost.

Urbas: Kazahstan je kakovostna reprezentanca

"Vemo, da je Kazahstan kvalitetna reprezentanca. To so dokazali že na prejšnjih tekmah. Šlo bo na nož, čaka nas zelo naporna tekma, a vemo, da za nas ne šteje nič drugega kot zmaga," je za TV Slovenija dejal pravi kapetan risov Jan Urbas. Žiga Pavlin pa je povedal: "Pol leta sem igral v Kazahstanu, tako da vem, kakšen stil igre gojijo. Radi držijo plošček, a tudi mi imamo svoje adute. Pričakujem zanimivo tekmo in na koncu našo zmago."

Slovenci upajo, da se jim bo končno odprlo tudi pri igri z igralcem več. Doslej namreč v tem elementu še niso zadeli, pa čeprav so imeli na treh tekmah že 14 priložnosti. Prenos tekme bo od 15.50 naprej na TVS 2 in na MMC-ju.

SVETOVNO PRVENSTVO DIVIZIJE I



SKUPINA A, Budimpešta



4. KROG

Danes ob 16.00:

KAZAHSTAN - SLOVENIJA

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Ob 19.30:

ITALIJA - VELIKA BRITANIJA

POLJSKA - MADŽARSKA

2:3 (0:2, 2:0, 0:1)

Komorski 26., Chmielewski 33.; Sebök 2., Benk 10., Hari 41.

5. KROG

Sobota ob 12.30:

KAZAHSTAN - POLJSKA



Ob 16.00:

SLOVENIJA - ITALIJA

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Ob 19.30:

MADŽARSKA - VELIKA BRITANIJA

Lestvica: * x KAZAHSTAN 3 2 0 0 1 6 ITALIJA 3 2 0 0 1 6 VELIKA BRITANIJA 3 2 0 0 1 6 MADŽARSKA 4 2 0 0 2 6 SLOVENIJA 3 1 0 0 2 3 POLJSKA 4 1 0 0 3 3 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

