Prva zmaga Slovakov, Avstrijce čaka boj za obstanek

Latvija premagala Južno Korejo

8. maj 2018 ob 16:12,

zadnji poseg: 8. maj 2018 ob 20:19

Köbenhavn - MMC RTV SLO

Hokejisti Slovaške so na svetovnem prvenstvu elitne divizije v Köbenhavnu s 4:2 premagali Avstrijo, ki jo tako čaka trd boj za obstanek med elito.

Odločilna bo verjetno tekma zadnjega kroga proti Belorusiji.

Avstrija je tokrat povedla že v drugi minuti prek Briana Leblerja, a je nato hitro sledil odgovor Slovakov, saj je Marcel Haščak (5.) izenačil na 1:1.

Odločil zadetek Christiana Jaroša

Odločitev o zmagovalcu je padla v drugi tretjini. Najprej je Bernharda Starkbauma v 23. minuti z močnim in natančnim strelom z desne strani matiral Tomaš Jurco, nato pa je v 29. minuti zadel še Christian Jaroš. Starkbaum je ob ne preveč močnem strelu Jaroša slabo posredoval, saj se mu je plošček čez ramo odbil in skotalil čez golovo črto.

Streli 30:22 za Slovaško

Avstrijci so prek Petra Schneiderja znižali zaostanek (42.), nato pa neuspešno poskusili izenačiti. Minuto in pol pred koncem so iz vrat potegnili vratarja Starkbauma, kar pa je znal kaznovati Michal Kristof, ki je plošček poslal v prazna vrata. Razmerje strelov je bilo 30:22 za Slovaško, ki se po dveh porazih veseli prve zmage na prvenstvu.

V drugi popoldanski tekmi je Latvija s 5:0 nadigrala Južno Korejo. Zvečer bosta še tekmi Češka - Švica in Finska - Norveška.

SVETOVNO PRVENSTVO ELITNE DIVIZIJE



SKUPINA A, Köbenhavn



3. KROG



AVSTRIJA - SLOVAŠKA

2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

Lebler 2., Schneider 42.; Haščak 5., Jurco 23., Jaroš 29., Kristof 60.

Danes ob 20.15:

ČEŠKA - ŠVICA

-:- (-:-, -:-, -:-)

Že odigrano:

BELORUSIJA - RUSIJA

0:6 (0:1, 0:3, 0:2)

Dacjuk 6., 40., Šalunov 26., Kablukov 30., Mamin 46., Kaprizov 48.

ŠVEDSKA - FRANCIJA

4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Rakell 1., Backlund 6., Ekman Larsson 28., Pettersson 56.

Lestvica: * x RUSIJA 3 3 0 0 0 9 ŠVEDSKA 3 3 0 0 0 9 ŠVICA 2 1 1 0 0 5 SLOVAŠKA 3 1 0 1 1 4 -------------------------------------- FRANCIJA 3 1 0 0 2 3 ČEŠKA 2 0 1 0 1 2 AVSTRIJA 3 0 0 1 2 1 BELORUSIJA 3 0 0 0 3 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

SKUPINA B, Herning



3. KROG



JUŽNA KOREJA - LATVIJA

0:5 (0:2, 0:1, 0:2)

Meija 12., Kenins 19., Bukarts 29., 60., Balcers 42.

Danes ob 20.15:

FINSKA - NORVEŠKA

-:- (-:-, -:-, -:-)



Že odigrano:

ZDA - NEMČIJA 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Kane 31., Ryan 33., Debrincat 51.

KANADA - DANSKA 7:1 (2:0, 3:0, 2:1)

Bailey 9., Ekblad 12., Eberle 25., O'Reilly 27., Nugent Hopkins 28., 47., Jost 59.; Jensen 52.

Lestvica: * x ZDA 3 2 1 0 0 8 KANADA 3 2 0 1 0 7 FINSKA 2 2 0 0 0 6 LATVIJA 3 1 1 0 1 5 -------------------------------------- NORVEŠKA 2 0 1 1 0 3 NEMČIJA 3 0 0 2 1 2 DANSKA 3 0 1 0 2 2 JUŽNA KOREJA 3 0 0 0 3 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

A. V.