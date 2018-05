SP v hokeju: Češka - Slovaška 1:2

Francozi odpravili Beloruse

5. maj 2018 ob 20:15,

zadnji poseg: 5. maj 2018 ob 21:54

Köbenhavn - MMC RTV SLO

Na svetovnem prvenstvu elitne divizije v hokeju na ledu se merita Češka in Slovaška. Prenos je na TV SLO 2 in MMC-ju.

To je obračun sosednjih držav, ki sta se leta 2000 v Rusiji pomerili v finalu svetovnega prvenstva. Zadnji medalji sta reprezentanci na svetovnih prvenstvih osvojili pred šestimi leti, ko sta prvenstvo gostili Finska in Švedska. Slovaška je bila srebrna, Češka pa bronasta. Slovaki so sicer leta 2002 postali svetovni prvaki, Čehom pa je v času samostojne države to uspelo šestkrat, nazadnje leta 2010. Šestkrat sta na vrh stopili tudi pod skupno zastavo.

Vabljeni k ogledu:

- Spored celotnega prvenstva

Skupina A, Köbenhavn, 1. krog:

ŠVICA - AVSTRIJA

* 3:2 (1:0, 1:1, 0:1)

Niederreiter 19., Haas 25., Corvi 64.; Zwerger 35., Ganahl 47.

* - v podaljšku

Ob 20.15:

ČEŠKA - SLOVAŠKA

1:2 (0:1, 1:1, -:-)

Kubalik 22.; Krištof 8., Sekera 26.

2. krog:

FRANCIJA - BELORUSIJA

6:2 (2:1, 1:0, 3:1)

Fleury 4., Da Costa 14., Lamperier 39., Manavian 43., Guttig 48., Perret 58.; Pavlovič 20., Vorobej 55.

Lestvica: * x RUSIJA 1 1 0 0 0 3 ŠVEDSKA 1 1 0 0 0 3 FRANCIJA 2 1 0 0 1 3 ŠVICA 1 0 1 0 0 2 -------------------------------------- AVSTRIJA 1 0 0 1 0 1 ČEŠKA - - - - - - SLOVAŠKA - - - - - - BELORUSIJA 2 0 0 0 2 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

Skupina B, Herning, 1. krog:

NORVEŠKA - LATVIJA

* 2:3 (2:0, 0:1, 0:1)

Bastiansen 9., Bonsaksen 13.; Balcers 27., 61., Abols 52.

* - v podaljšku

FINSKA - JUŽNA KOREJA

8:1 (2:0, 3:1, 3:0)

Aho 4., 29., Teravainen 6., Savinainen 33., Nutivaara 39., Mänalanen 47., Kapanen 48., Pesonen 54.; Swift 33.

2. krog, sobota ob 20.15:

DANSKA - ZDA

-:- (0:1, 0:2, -:-)

Butcher 17., Kreider 23., Atkinson 30.

Lestvica: * x FINSKA 1 1 0 0 0 3 ZDA 1 0 1 0 0 2 DANSKA 1 0 1 0 0 2 LATVIJA 1 0 1 0 0 2 -------------------------------------- KANADA 1 0 0 1 0 1 NEMČIJA 1 0 0 1 0 1 NORVEŠKA 1 0 0 1 0 1 JUŽNA KOREJA 1 0 0 0 1 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih



T. J.